Svarer Melby og Asheim: «Vi som rammes, trenger ikke bare anerkjennelse»

Thea Sund Jacobsen (20) 2000-kullet

Nå nettopp

Opptakskvotering på bakgrunn av årskull er et godt forslag, mener debattanten. Foto: Helmine Syvertsen

Jeg er glad for at dere lytter til unge stemmer. Men jeg er imidlertid svært lite fornøyd med det dere har landet på.

Kjære Guri Melby og Henrik Asheim.

På Si ;D 14.2 refererer dere til mitt innlegg «Vi må ha et rettferdig kamp om studieplassene». Jeg velger å svare dere her, da dette virker som den mest effektive måten å nå dere på.

Dere skriver at den mest rettferdige løsningen er å sikre at standpunktkarakterene blir satt riktig for årets avgangskull. Jeg er glad for at dere lytter til unge stemmer. Men jeg er imidlertid svært lite fornøyd med det dere har landet på.

Fakta Dette er debatten – Regjeringen har valgt å avlyse skriftlig eksamen både i videregående skole og i 10. klasse. Grunnen er at opplæringen elevene har fått, har vært veldig ulik pga. koronarestriksjoner. Muntlig eksamen skal etter planen avholdes. – Flere av kullene som har tatt eller må ta eksamen, mener det er urettferdig at de må konkurrere om studieplassene på lik linje med de to «koronakullene» uten eksamenskarakterer. Særlig i førstegangskvoten. – Førstegangskvote: 50 prosent av alle studieplasser gis til dem som ikke fyller mer enn 21 år i søknadsåret. Den andre halvparten blir gitt i ordinærkvoten. Der er snittet høyere fordi man regner inn eventuelle tilleggspoeng. Vis mer

Tredelt kvote

Et forslag som nå løftes frem, er opptakskvotering på bakgrunn av årskull. Altså at man deler førstegangskvoten i tre like deler, slik at hver søker bare konkurrerer med eget kull. Tidligere, nåværende og senere avgangselever løfter frem nettopp dette forslaget i underskriftskampanjen «Ja til tredelt kvote». Hvert kull har sine bekymringer når det kommer til studieplasser, og de enes om at det ikke vil være riktig å konkurrere om de samme studieplassene innen førstegangskvoten.

Fjorårets avgangselever hadde et rekordhøyt karaktersnitt, ifølge regjeringen selv. I pressemeldingen står det at avlysning av eksamen var en medvirkende årsak. Snittkarakteren økte også i 41 av 46 fellesfag, ifølge Utdanningsdirektoratet. De trekker blant annet frem avlyst eksamen og mer tid til å jobbe med standpunkt som mulige årsaker. Opptakskravene til høyere utdanning gjorde også et uvanlig kraftig hopp, ifølge Samordna opptak. Hva tilsier at vi ikke vil se en gjentagelse i år?

Fakta Unge stemmer i Aftenposten – Hver dag publiserer Si ;D-redaksjonen debattinnlegg skrevet av unge mellom 13 og 21 år – Vil du skrive? Klikk her for mer informasjon. Vis mer

Handlekraft

Lektorlagets undersøkelse fra januar viser at 36 prosent av deres medlemmer føler på press om å la elever bestå, eller å gi dem bedre karakterer enn det er faglig grunnlag for. 88 prosent av disse oppgir at «presset» er blitt sterkere eller har oppstått som følge av pandemien. Jeg stiller meg derfor sterkt kritisk til hvordan regjeringen skal «jobbe for at årets standpunktkarakter gjenspeiler elevenes faktiske kompetanse»?

Melby og Asheim, vi trenger ikke at dere bare anerkjenner problemstillingen. Vi trenger handlekraft. Vi kan alle enes om at pandemien har endret vilkårene for hvordan lærerne setter karakterer. Dere kan utjevne de urimelige følgene av dette med en kvoteringsordning.

