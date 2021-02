Ikke kall oss «gullkull»

Elly Jelena Aspaas (18)

9. feb. 2021 13:54 Sist oppdatert 13 minutter siden

Det at vi blir kalt for «gullkullet», eller blir fortalt at vi er «heldige» som har hjemmeskole, provoserer meg veldig, skriver debattanten. Foto: Efetova Anna / Shutterstock / NTB

Regjeringen gikk faktisk ikke langt nok da de avlyste skriftlig eksamen.

Korona har tatt fra oss mye. Læringen og forberedelsene til eksamen er noe av det. Klassen min har hatt mer hjemmeskole i 2020 og 2021 enn vi har hatt fysisk oppmøte.

Eksamen er noe hele året skal forberede deg på, ikke bare en måned eller en uke.

I et Si ;D-innlegg 4. februar skriver Thea Sund Jacobsen at «det er utrolig urettferdig om tidligere avgangskull må konkurrere med potensielt to «koronakull» om de samme studieplassene, men på ulikt grunnlag.» Men blir det egentlig rettferdig uansett?

Elly Jelena Aspaas (18). Foto: Privat

Ikke rettferdig, uansett

Nei, 00-kullet, som Jacobsen er en del av, fikk tre år med normal videregående skole og oppfølgingen de trengte.

De behøvde heller ikke å våkne opp og lure på om det ble online-skole eller ikke den dagen, eller om læreren var i karantene, for å nevne noe.

Jeg går selv siste år på videregående og har kjent på hvordan det er å være avgangselev under lockdown. Karakterer har gått ned, og det er blitt mye selvstendig jobbing uten riktig oppfølging. Dessuten er det mange faktorer som kan gjøre hjemmeskole vanskelig, for eksempel problemer psykisk eller fysisk, vanskeligheter i hjemmet, sykdom eller konsentrasjon.

Jeg vet også om mange som har familie i risikogruppen, som rett og slett ikke tør å dra på skolen, og da ender de opp med ikke å få oppfølgingen de trenger.

Vi er ikke heldige

Jeg forstår at det burde være rettferdig for alle. Men det blir det dessverre ikke uansett når vi som det såkalte «koronakullet», har mistet så mye læring. Det at vi blir kalt for «gullkullet», eller blir fortalt at vi er «heldige» som har hjemmeskole, provoserer meg veldig.

Det er ikke alle som håndterer dette like greit, og korona har ført til både flere psykiske lidelser og til synkende karakterer.

Nå er skriftlig eksamen avlyst, men grunnene til at vi elever ønsker å få avlyst muntlig eksamen også, blir ikke hørt.

Avlys muntlig

Det er like vanskelig å ha en muntlig eksamen som en skriftlig. Muntlig er et helt pensum som vi skal få inn på 20 minutter.

Avgangselevene er behandlet ulikt allerede. Noen kommuner har bare hatt to uker hjemmeskole, andre har hatt fysisk oppmøte av og på helt siden mars i fjor.

Så til kjære tidligere avgangselever og politikere: Om dere hadde sittet her i min situasjon, med en klump i magen hver eneste dag for hva skolesituasjonen og dagen kom til å bringe, hadde dere da fortsatt ment at det var urettferdig?

Mitt svar til politikerne er: Avlys muntlig eksamen også!

