Er det umulig for elever å få kaffeånde?

Etrat Fatima Bibi (14)

6 minutter siden

Hvis du har dårlig ånde, kan det bidra til at du blir usikker på deg selv, skriver Etrat Fatima Bibi (14). Foto: artfotoxyz / Shutterstock / NTB

Det er på tide å si ja til tyggis i skolen.

Forestill deg at du er har hatt mat og helse. Du har spist hvitløk og venter på at læreren skal komme. Plutselig dukker den du er forelsket i, opp og spør om du vil samarbeide med hen. Hva hadde du gjort da?

1. Dårlig ånde

En av grunnene til at det burde være lov med tyggis på skolen, er dårlig ånde. Hvis du har dårlig ånde, kan det bidra til at du blir usikker på deg selv. Det kan også hende at du ikke bidrar i timene, fordi du er redd for at noen legger merke til ånden din. Det kan også føre til at man blir plaget, ertet eller i verste fall mobbet.

Ifølge Forskning.no er å tygge tyggis en av de beste måtene å bli kvitt dårlig ånde på. Som elev vet jeg godt hvor flaut det er å snakke med noen når man har dårlig ånde. Dessuten kan det være ubehagelig for andre også, og det kan hende at folk prøver å unngå deg resten av dagen.

2. Hjelper konsentrasjonen

Det er mange som sliter med å konsentrere seg i timene, ikke klarer å sitte stille eller må ha noe å fikle med. I en slik situasjon kan tyggis hjelpe. For eksempel kan de som må ha noe å fikle med, fokusere på tyggingen istedenfor å lage masse bråk eller distrahere andre.

Å tygge tyggis gjør at jeg personlig konsentrerer meg bedre. Mange elever konsentrerer seg bedre når de hører på musikk, akkurat slik er det med tyggis også. Med andre ord: Det er ikke bare bra for den som har tyggis, men for dem rundt også!

3. Forskjellsbehandling

En tredje grunn til at jeg mener det burde være lov, er forskjellsbehandling mellom lærere og elever. Lærere går rundt og tygger tyggis hele tiden, mens elever får anmerkninger for det.

Hvis vi spør lærere om dette, er unnskyldningen deres at de har drukket kaffe og har «kaffeånde». Men har de noen gang tenkt på at dette også kan skje med en elev? Eller er det umulig for elever å få kaffeånde?

Nå er det på tide å innse det. Hvorfor skal lærere få lov til det, mens elever ikke får lov?

Lærerene mener at tyggis blir klistret under bord og vegger, og at den blir kastet på gulvet. Men det blir den jo uansett om det er lov eller ikke. Når det kommer til sukkerinnhold, er det heller ikke et problem. Man kan da bruke sukkerfri tyggis.

Tyggis-fri skole har vært en lang reise, men nå, kjære lærere og ledere på skolen, er det på tide å avslutte den. Det er på tide å endre synspunkt! Det er på tide å lage nye regler. Det er på tide å fjerne anmerkningene. Det er på tide å si ja til tyggis på skolen.

