Tenk deg om før du kjøper kjæledyr

Caroline Salthammer 13 år

Er levende individer blitt «bruk og kast»-vare? spør Caroline Salthammer (13). Foto: Shutterstock / NTB

Det er stort ansvar å ha dyr.

Man ser nå en tendens til at flere kjøper seg kjæledyr, spesielt små hundehvalper. Det er kanskje fordi mange kjeder seg i karantene. Men kjæledyr krever mye tid og arbeid. Det er noe som mange ikke tar i betraktning på forhånd.

Derfor er det dessverre flere tilfeller hvor dyr ender opp med å bli «dumpet» av eierne. Det gjør meg opprørt og veldig trist at levende individer i økende grad risikerer å ende opp som «bruk og kast»-vare.

Hvorfor er folk blitt så hensynsløse?

Stigende trend

I 2019 kunne Dyrebeskyttelsen informere om at 8048 kjæledyr var blitt dumpet. Det er ny rekord. De forskjellige dyrevernsorganisasjonene rapporterer at de ser en «stigningstrend» av forlatte dyr allerede ved påsketider.

Jeg frykter at når pandemien er over og grensene åpnes igjen, vil antallet dyr som dumpes, stige kraftig. Hva gjør de når hverdagen kommer tilbake og sydenturene frister?

Caroline Salthammer (13). Foto: Privat

Hvis du ikke har råd til å sørge for at kjæledyret ditt har et trygt og godt sted å være mens du er på ferie, så har du ikke råd til å dra på ferie. Så enkelt er det!

Det er stort ansvar å ha dyr. Det er viktig å tenke seg godt om før man skaffer seg et. Kjæledyret trenger mat, stell, vaksiner og diverse utstyr.

Kan bli 20 år!

Mange tenker heller ikke på hvor lenge dyr lever. En katt kan faktisk bli opp til 20 år! Det er derfor viktig å tenke langsiktig før man bestemmer seg for det store ansvaret det er å ta vare på et levende vesen.

Et slikt ansvar er det mange som ikke tar seriøst. Jeg minner derfor om at det er straffbart å overlate dyr i hjelpeløs tilstand. Vi har dyrepoliti her i landet. De kan man kontakte dersom man har mistanke om at noen har forlatt dyret sitt med vilje.

Jeg mener at å eie et kjæledyr burde være et privilegium. Det er ikke noe man har rett på. Et kjæledyr krever omsorg, kjærlighet, tid og penger. Så til deg som vurderer å skaffe deg kjæledyr: Tenk deg godt om!

