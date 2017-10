Hvert eneste år besøker mange millioner mennesker fengsler for dyr verden over. Kristiansand dyrepark hadde over én million besøkende i 2016.

Dette betyr at én million mennesker i lille Norge støtter det jeg mener er dyremishandling, tenk hvor mange som støtter dette verden over.

Er det rettferdig at uskyldige dyr blir låst inne i menneskelagde fengsler og soner en straff på livstid?

Umenneskelige forhold

I dyreparker lever dyr i det som etter min mening er umenneskelige forhold. De er sperret inne bak bur og glass, sånn at mennesker kan overvåke dem hele tiden.

Hvordan hadde du likt å bli overvåket hele tiden av skrikende barn?

De som driver dyrehager, mener at det er viktig for barn å lære om dyr og besøke dem. Men etter min mening er det eneste barna lærer, hvordan dyr ikke skal ha det.

Jeg tenker at alle burde vite at dyr skal leve ute i den frie naturen med andre arter og ikke adskilt alene i trange rom.

En dyrepark kan aldri være i nærheten av like bra som den ekte naturen uansett hvordan man legger til rette for det. For i naturen kan de bevege seg fritt, spise det de vil og omgås med andre arter.

Bytter ut dyr

Du har kanskje hørt at det ikke hjelper å slippe løs dyr som har vært innesperret lenge? Det er fordi deres naturlige instinkter er svekket, og de vet ikke lenger hvordan de skal gjøre helt grunnleggende ting som å jakte.

Fordi det er etterspørsel etter dyr til dyreparker, blir det hele tiden fanget nye dyr. Disse selges videre til dyreparker over hele verden.

Her i Norge ble seks kenguruer avlivet i 2013. Var de syke? Nei. Grunnen var at de prioriterte plass til tre nye geparder istedenfor.

Dette skjer også flere steder over hele verden. I Danmark ble en ung og frisk sjiraff avlivet.

Jeg kan ikke begripe at et dyr skal bli avlivet for menneskets beste og ikke dyrets beste. Den eneste fornuftige grunnen til at et dyr skal avlives, burde være sykdom.

Er det rettferdig?

Dyrehager er en fengselsstraff for dyr der de må sone en straff på livstid. Er det virkelig rettferdig at uskyldige dyr må leve sånn?

Vi må gjøre noe med dette problemet som rammer så mange dyr.

Den eneste grunnen til at det fortsatt finnes dyrehager, er at noen tjener penger på det.

Hvis de ikke hadde tjent penger, hadde de aldri brukt tiden sin på å drive et dyrefengsel.

Det eneste vi kan gjøre, er å slutte å besøke dyrehager. Da vil de slutte å tjene penger, og til slutt må de legges ned.

