Spesielt gutter «tuller» veldig mye. Hva er mobbing og hva er ikke? Hver dag ser jeg at gutter driver med «tulling» i form av knuffing, småslåing, klyping, dytting og stygg språkbruk.

Det er ikke alltid lærerne ser det. Det virker ikke som om de som blir utsatt, tar så mye skade av det, men det kan jo være mobbing uansett.

Det hender av og til at jeg blir utsatt, men da står jeg opp for meg selv. Problemet er at ikke alle klarer det.

Lærerne må følge med

Det er også noen tilfeller der noen kan si «er du fette gay?». Det synes ikke jeg er greit.

Selv om den som det blir sagt til, ikke er homofil, så kan det være andre i rommet som er det og hører det. Det gjør kanskje at de ikke tør å si at de er homofile.

Det kan være vanskelig å tyde om noen blir mobbet.

Derfor synes jeg at lærerne må prøve å følge litt bedre med.

Si ifra til en voksen

Jeg mener at man burde tenke seg litt om. For eksempel kan man tenke over om den gutten/jenta blir plaget.

Om man skal gripe inn selv eller si ifra! Det er ikke teit å si ifra til en voksen.

Offeret burde tenke over om han/hun synes det som skjer er greit.

Det kan hende mobberen ikke mener å mobbe. Mobberen burde tenke: «Det der var kanskje litt for frekt, skal jeg si unnskyld?»

En ting er hvert fall sikkert: Stopp betyr stopp!

