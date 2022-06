Å skifte logo i juni hjelper ikke dødsdømte homofile

Sara Ude Hasle Medlem, Sosialistisk Ungdom

Jenny Matheson Glosemeyer Fangel Leder, Tromsø Sosialistisk Ungdom

10 minutter siden

Pride er ikke en trend, og skeives rettigheter er ikke noe vi bare kan forholde oss til i juni, skriver debattantene. Bilde fra Oslo Pride-paraden i Oslo i 2019.

Pride handler om menneskerettigheter og mangfold, ikke penger og profitt.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Vi er godt inne i juni måned, også kjent som Pride-måneden. Det er flere grunner til at det fortsatt er nødvendig med Pride, men mer profitt til bedrifter og overklasse er ikke en av dem.

I juni bytter mange bedrifter og politiske partier logo til Pride-logo for å fremstå som støttende overfor det skeive miljøet. Dessverre gjør mange av dem svært lite eller omtrent ingenting i kampen for skeives rettigheter ellers.

I dag er det fortsatt kriminalisert å være skeiv i 68 land, og åtte praktiserer dødsstraff, ifølge Amnesty. «Homo», «lesbe» og «transe» er blant de mest brukte skjellsordene i norsk skole.

Bilder og praksis

Høyre er ett av de politiske partiene som nylig har byttet Facebook-logoen sin til Pride-farger. Dette er selvmotsigende, ettersom de var et av flere partiet som nylig stemte nei til å innføre et tredje juridisk kjønn.

Dette er et godt eksempel på hvordan politiske partier prøver å fremstille seg inkluderende, samtidig som de bidrar til å begrense skeive.

Å være skeiv kan være vondt, skamfullt og, for noen, livstruende. Vi trenger fortsatt Pride, og vi trenger å kjempe for skeives rettigheter. Derfor er det feil av bedrifter og politiske partier å bytte logo når de ikke gjør noe eller nok i praksis.

Hele året

Skeives rettigheter og Pride er ikke noe vi pynter oss med. Det er noe vi jobber hardt for å oppnå.

Pride handler om menneskerettigheter og mangfold, ikke penger og profitt. Skeiv frigjøring og homokamp burde ikke bli brukt som et lokkemiddel for mersalg hos bedrifter eller som et politisk verktøy.

Pride er ikke en trend, og skeives rettigheter er ikke noe vi bare kan forholde oss til i juni. Kampen må holdes varm året rundt!

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først.