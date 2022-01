William laget underskriftskampanje mot fellesdusjing: «Resultatet var enormt»

William Lindholm (16) Skoleelev

Det er på høy tid at vi erkjenner det negative kroppspresset som ungdom står i. Derfor må både skoler og svømmehaller renoveres, skriver William Lindholm (16).

Fellesdusjing etter gym? Nei takk!

Etter mange år på skolebenken har jeg stilt spørsmål ved mange ting. Men det er spesielt én ting jeg virkelig har tenkt på under pandemien: nødvendigheten av private dusjbåser.

Det å dusje felles er en gammel «tradisjon», men vi ser at flere beveger seg bort fra det. Det er på høy tid at vi erkjenner det negative kroppspresset som ungdom står i. Derfor må både skoler og svømmehaller renoveres.

Underskriftskampanje

Jeg går på Lillestrøm videregående, og her er opplegget likt som for andre skoler. Kanskje til og med verre.

Enkelte klasser, slik som min egen, må dusje med andre trinn. Derfor laget jeg, sammen med en annen elev, en underskriftskampanje for å se om flere mener det samme. Resultatet var enormt.

Etter gymtimen må vi ta et valg: Gå og dusj, eller lukt vondt resten av dagen, skriver William Lindholm (16).

Vi hang opp én plakat på skolen med en QR-kode til underskriftskampanjen. Kampanjen er i skrivende stund delt 27 ganger, og vi har fått 104 signaturer. Saken er tatt videre til elevrådet, men er ennå ikke behandlet.

Dusje eller lukte vondt

Ungdommer går gjennom en rar fase i livet. At vi må utsettes for å være nakne sammen med medelevene våre, blir helt feil. Etter gymtimen må vi ta et valg: Gå og dusj, eller lukt vondt resten av dagen.

Mange velger alternativ to. Så for å unngå svette, er det derfor mange som gjør mindre innsats i gym.

Gjennom pandemien har det vært mye hjemmeskole, og jeg opplevde en overraskende forandring. Folk gjorde en større innsats i gymtimene hjemme.

Flere elever ga alt de hadde, og var ikke redde for svetten lenger. Jeg tror mange gjorde det bedre i faget. Det kan skyldes at læreren fikk bedre innblikk i hva hver enkelt elev gjorde. Men Forskning.no skrev i 2015:

«Det er i løpet av de siste tiårene at forskere har sett trenden: flere ungdomsskoleelever velger å droppe fellesdusjen etter kroppsøvingen, mange elever velger også bevisst å bære mindre aktiv i gymtimen for å slippe svette.»

Mangel på seksualitetsundervisning

Det finnes argumenter for fellesdusjing. Et av dem kan for eksempel være at ungdommen må bli eksponert for andre kropper. Mange ser kun «perfekte kropper» på «voksne nettsider». Kanskje kjønnsorganene er langt over gjennomsnittet store, eller kanskje alle er slanke og rynkefrie.

Jeg synes det er trist at mange kun får se kropper på slike plattformer. Men jeg synes det er helt feil å bruke dette som et argument for fellesdusjen. Jeg vil heller bruke dette som et argumentet for å styrke seksualitetsundervisningen.

Alt jeg husker å ha lært om slikt på ungdomsskolen, er at sex uten kondom er farlig, og at man kan få en rekke sykdommer. Det hjelper heller ikke at læreren raste gjennom temaet av flauhet. Dette er hvor problemet ligger.

Vi bør følge eksempelet til to skoler i Norge. Grimstad ungdomsskole, som bygget låsbare dusjer i 2017, og Majorstuen barneskole, som bygget adskilte dusjer i 2014. På begge skoler virker det som at elevene er fornøyde med det.

Vi må la ungdommen få kontroll over hvem som ser dem dusje. Hvis fellesdusjing fører til mindre innsats i gym og mer kroppspress, burde svaret være klart: Nei takk!

