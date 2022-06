Det er på tide å gjøre noe med opptakskravene i medisin!

Henrik Halvorsen Aas Elev, vg1

9 minutter siden

Mange ungdommer som ønsker å bli lege, mister til slutt motivasjonen. Da er det en feil i systemet, skriver debattanten.

Får du en 5-er, som er en veldig god karakter, vet du at medisinstudiet er blitt en mer uoppnåelig drøm.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

De siste to årene har kravene for å komme inn på medisinstudiet i Norge økt drastisk. Som en av elevene i førsteklasse på videregående som må jobbe for å nå disse kravene, vil jeg dele mine tanker og utfordringer.

Helt siden jeg begynte på videregående, har jeg hatt en drøm om å komme inn på medisinstudiet, og gjennom hele vg1 har jeg jobbet for å nå målet mitt. På Universitetet i Oslo er karakterkravet så høyt som 69,5 i ordinærkvoten og 62 i førstegangskvoten.

Å oppnå toppkarakterer i alle fag er nesten umulig. Å få en 5-er er jo utrolig bra, men likevel ikke godt nok. For å komme inn må du ha 6-er i absolutt alle fag, til og med i geografi som ikke har noe med medisin og gjøre.

Fakta Poenggrenser ved Universitetet i Oslo Medisin høst 2019: 68,5 i ordinær kvote og 60,7 i førstegangskvoten. Medisin høst 2020: 69 poeng ordinær kvote og 61,6 poeng førstegangskvoten. Medisin høst 2021: 69,5 i ordinærkvoten og 62 i førstegangskvoten. Vis mer

Ulik kompetanse

En god del av vennene mine har hatt lyst til å bli lege, men sier at det er umulig for dem å oppfylle kravene.

Når man vurderer hvem som skal komme inn på medisinstudiet i Norge, ser man kun på studiepoengene til søkerne. Men man kan oppnå 6-ere i alle fag og likevel ha null sosial kompetanse. Å kunne tenke kritisk og ha forståelse for mennesker er like viktige egenskaper som å nå karakterkravet, kanskje til og med viktigere.

Hadde vi også sett på dette i opptaket til medisinstudiet, hadde vi kunnet senke karakterkravet og vurdert søkerne på en mye bedre måte. Dermed kunne vi ha utdannet folk som hadde passet perfekt i yrket.

Så klart må det jo være et karakterkrav, men dette kravet må senkes!

Mister motivasjon

Får du en 5-er, som er en veldig god karakter, vet du at medisinstudiet er blitt en mer uoppnåelig drøm. Mange ungdommer som ønsker å bli lege, mister til slutt motivasjonen. Da er det en feil i systemet.

Det finnes flere måter å løse dette på. I Ungarn er for eksempel ikke karakterkravet like høyt, og opptaket deres består av mye mer enn kun karakterer.

Jeg oppfordrer politikere til å se på opptakssystemet snarest!

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!