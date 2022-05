Uenighet om abort er ikke en unnskyldning for å være ufin bak en skjerm

Alva Helena Porter Ramse Styremedlem, Lyngdal KrFU

8 minutter siden

Det skal være mulig å oppføre seg ordentlig mot andre på tross av ulike meninger, skriver debattanten.

Politikere som vil forby abort, skal ikke bli utsatt for personangrep.

Forrige uke fortalte Joel Ystebø, Kristelig Folkepartis Ungdoms avtroppende politiske nestleder, til NRK at han vil forby abort i Norge.

Det er viktig for meg å understreke at Ystebøs meninger om abort ikke er KrFs eller KrFUs politikk. Men etter at artikkelen ble publisert, har det rent inn med utallige tilbakemeldinger, spørsmål og ikke minst ufine kommentarer.

Flertallet av disse kommentarene kommer fra godt voksne mennesker. Kommentarer som går direkte til personangrep på Ystebø.

Takknemlig

At voksne mennesker kan skrive ting som «abortloven bør utvides til hans alder», «regner med moren kunne ønske hun tok abort nå» og «forbanne ditt navn og vesen, Joel», gjør meg utrolig trist og oppgitt. Vet vi ikke bedre enn dette?

Hva skjedde med ytringsfriheten? Hva skjedde med mangfoldet?

Det skal være mulig å oppføre seg ordentlig mot andre på tross av ulike meninger. Vi er forskjellige, ser forskjellige ut, oppfører oss forskjellig og mener forskjellige ting. Det er jeg veldig takknemlig for.

Om du ikke er enig, mener jeg likevel at du bør holde deg for god for å ønske andre død i et kommentarfelt. Om man oppfører seg slik, har man rett og slett ingenting på sosiale medier å gjøre.

Person og sak

Det er helt greit å mene noe annet enn Ystebø, men hva med å heie frem unge som tør å bruke stemmen sin, som tør å brenne for det de tror på, og som står for det de mener? Det kan du gjøre på tross av uenigheter.

Vi er nødt til å skille mellom person og sak. Ulike meninger er ikke en unnskyldning for å være ufin bak en skjerm.

Det er på grunn av slike kommentarer mange unge velger ikke å bruke stemmen sin. Vi trenger ulike meninger, vi trenger å høre alles stemme. For hva er politikk uten mangfold?

Så la oss spre godhet i kommentarfeltet, la oss pøse ut positivitet i en verden full av negativitet! Så kanskje verden og Norge kan bli et bittelitt bedre sted.