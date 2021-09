To åpne brev til vår nye statsminster

Baryalai (18)

Shinwari (16)

23 minutter siden

Ikke glem Afghanistan, skriver Shinwari (16) og Baryalai (18) til Jonas Gahr Støre.

Fra to afghanske asylsøkere i Norge.

Si ;D-innlegg

Shinwari (16), asylsøker og elev:

Kjære Jonas Gahr Støre, og dere som skal styre Norge

Gratulerer med valgseier. Jeg er veldig glad for at du blir statsminister. Jeg håper du vil jobbe mye med et par saker som jeg synes er veldig viktige. De handler om å være ny i ditt land, og om Afghanistan.

Første sak: Norge er et flerkulturelt land, og mange fra forskjellige land bor sammen her. En del av dem hadde det veldig dårlig i hjemlandet på grunn av krig og måtte forlate det. De har søkt beskyttelse og asyl i Norge.

Jeg vil si tusen takk for at staten hjelper dem med skole og høyere utdanning og gir dem samme rettigheter som nordmenn.

Men jeg er ikke fornøyd med regjeringen som har styrt Norge i åtte år, fordi de gjorde noen endringer for utlendinger som er uakseptable. Jeg gir eksempler: Strengere regler for familiegjenforening og at botid for permanent oppholdstillatelse er blitt endret fra tre til fem år. Jeg ønsker at det kommer endring på dette.

Så til utenrikspolitikk: Jeg kom fra Afghanistan som enslig mindreårig. Jeg takker den norske staten som har hjulpet meg og gitt meg bosted, skole og alle rettigheter som var viktige for meg.

For bare en måned siden kom en stor endring i hjemlandet mitt Afghanistan, fordi Taliban tok over hele landet.

Som vi alle vet, er Taliban en terrorgruppe som alltid har drept folk. De bryter menneskerettigheter. De vil ikke at jenter skal gå på skolen og vil ikke tillate at kvinner skal jobbe.

Det er ikke akseptert av afghanere. Vi ønsker fred og selvstendighet og et demokrati for Afghanistan der jenter går på skolen, kvinner jobber og alle folk har ytringsfrihet.

Så jeg ber deg legge press på Taliban, slik at de ikke skal bryte barn og kvinners rettigheter, og at Afghanistan må velge president gjennom valg.

Den nye regjeringen må hjelpe dem som har familiemedlemmer i Afghanistan, med å hente dem trygt hit.

Baryalai (18), asylsøker og elev:

Kjære Jonas Gahr Støre

Gratulerer med valget!

Vi håper du skal gjøre bra ting, for Norge og for verden. Vi vil at du skal hjelpe Afghanistan.

Vi håper at du sender økonomisk hjelp dit. Dette er viktig. De fleste i Afghanistan er fattige. Det er masse krig, og nå blir folk enda mer fattige. De får ikke lenger lønnen sin. På grunn av Taliban mister mange utdannelsen sin også.

Du må også sende mat og medisin fordi mange er skadet i krigen. Det internasjonale samfunnet har lovet å hjelpe. Skal Norge være med?

Vi er mange afghanere som bor i Norge. Vi betaler skatt, og vi jobber for Norge. Jeg vil at du bruker noe av disse pengene til å hjelpe våre familier i Afghanistan nå.

Du må ikke glemme Afghanistan!

