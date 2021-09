Stor konkurranse for ungdom: Hva skulle du ønske du visste?

Hva ville du ha fortalt deg selv for fem år siden? Eller er det noe i fremtiden du vil vite allerede nå? Ta oss med på tankerekken!

Vinnerne får pengepremie og publiseres i Aftenposten.

Skrivekløe? Ivrig på å lage video? Glad i å illustrere? Lage låter eller dikt? Aftenposten Si ;D er alltid på leting etter kreative ungdommer. Kanskje er det deg? Nå lanserer vi høstens store konkurranse for ungdom!

I år er temaet «jeg skulle ønske jeg visste».

Du står fritt til å tolke oppgaven som du vil! Kanskje vil du fortelle om noe du har opplevd i fortiden, og som du forstår bedre i dag? Eller kanskje er det noe i fremtiden du så innmari skulle ønske du visste?

Bare kreativiteten din setter grenser!

Premie: 1. plass: 3000 kroner. 2. plass: 2000 kroner. 3. plass: 1000 kroner. Alle publiseres i Aftenposten.

Frist: Mandag 8. november klokken 9 på morgenen.

Aldersgrense: 13–21 år.

Begrensninger: Tekster skal være maks 3000 tegn inkludert mellomrom. Videoer kan maks være tre minutter, men helst kortere. Illustrasjoner må sendes i god oppløsning.

Hvordan: Send bidraget ditt til sid@aftenposten.no, og merk det med konkurranse. Legg ved fullt navn, fødselsdato, telefonnummer og adresse.

Vinnerne kontaktes før publisering.

Noen tips på veien:

– Ha det gøy når du jobber med bidraget. Dersom du er engasjert, skinner det gjennom i produktet også.

– Bruk ditt eget språk! Ikke let etter ord som er unaturlige for deg å bruke. Det er din tekst, din illustrasjon, din video!

– Tenk: Hvorfor er dette interessant og relevant å lese for andre enn meg? Dersom du forteller om noe du selv har opplevd, blir det som regel bedre dersom du setter opplevelsen i en større sammenheng. For eksempel: Skriver du om rasisme, kan du legge ved tall og statistikk som underbygger det du sier. Tar du opp temaet psykisk helse, kan du skrive om konsekvensene det får for hele samfunnet.

– Spør deg selv: Sitter jeg inne med perspektiver og erfaringer man ikke hører så ofte om ellers? Kan jeg gi ny innsikt til dem som leser, lytter eller ser bidraget mitt? Kanskje kan jeg lære dem noe?

Vi ønsker dere lykke til og gleder oss til å lese!

Ps. Skoleklasser er selvsagt hjertelig velkommen til å delta.