AUF må konfrontere Arbeiderpartiet

Torbjørn Solhaug Mjåseth (17) Medlem av internasjonalt utvalg i Unge Venstre

Flyktninger fra Ukraina på flyktningemottaket i Dorohusk.

Si ;D-innlegg

Fire AUF-ere fra Drammen og Buskerud skrev i Aftenposten 16. mars at vi må ta imot ukrainske flyktninger i tillegg til kvoteflyktninger. Det er bra at AUF også ønsker å hjelpe folk på flukt.

Men det er synd at de velger argumenter som bygger på splittelse, i stedet for å være saklige og løsningsorienterte.

Det er misvisende å påstå at prioriteringen om å ta imot flyktninger fra Ukraina handler om religion. I realiteten handler det om at Ukraina er i vårt nærområde.

Særskilt ansvar

Norges geografiske nærhet til Ukraina medfører et særskilt ansvar. Det innebærer at vi må ta imot flyktninger og støtte nabolandene som opplever flyktningstrømmer. Dette bør også gjelde for andre mennesker som er på flukt, uavhengig av hvor de flykter fra.

Frem til nå har ikke regjeringen vist vilje til å øke støtten eller antallet på hvor mange flyktninger vi tar imot fra andre deler av verden. Hurdalsplattformen nevner ikke antall kvoteflyktninger som Norge skal ta inn.

Ironisk

AUF er en viktig støttespiller for regjeringen. Derfor er det ironisk at de ikke har vært en tydeligere stemme mot Arbeiderpartiet i denne saken. Det fremstår som om AUF stiller seg bak et parti som gjør alt AUF er kritiske til.

Unge Venstre mener at AUF må være løsningsorienterte. De må i større grad konfrontere Arbeiderpartiet om flyktningpolitikken deres.

