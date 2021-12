Perfeksjonisme er mer enn prikken over i-en

Maiken Helene Bergsmo 20 år

Vi mennesker har alltid vært på jakt etter noe mer, skriver Maiken Helene Bergsmo (20) i dagens kalenderluke.

Jeg har allerede ferdigstilt åtte innlegg før jeg sendte inn dette.

Jeg er en perfeksjonist, både selverklært og utnevnt. Ikke at det i seg selv er så unikt. For vi er mange som i større eller mindre grad har perfeksjonistiske tendenser.

Jeg vil nesten tørre å påstå at det bare er blitt mer og mer utbredt i løpet av min levetid. På nettet florer det i alle fall av artikler om hvordan man kan bli til en sunnere, penere og bedre versjon av seg selv.

Vanskelig balansegang

Men som vi alle vet, er det slik at det meste kan overdrives. Og personlig synes jeg, som en perfeksjonist, at det er vanskelig å finne en god balansegang mellom måtehold og overdreven perfeksjonisme. Og kanskje spesielt i dagens samfunn.

I motsetning til våre forfedre på savannen har vi i dag mulighet til å sammenligne oss med alt og alle. Til enhver tid. Det kan by på utfordringer for både den enkelte og for samfunnet som helhet.

Jeg kan bruke meg selv som eksempel. Når jeg skriver dette, er det 22. november. Jeg sitter med flere hjemmeeksamener, som alle kunne ha trengt min fulle oppmerksomhet.

Da tenker du kanskje at jeg bare skulle ha skrevet dette innlegget ferdig før eksamensperioden min startet? Faktum er det at jeg allerede har skrevet hele åtte innlegg før dette.

Og jeg startet så tidlig som for en og en halv måned siden med å skrive de første. Men de ble ikke bra nok, så derfor har jeg bare skrevet ett til. Og ett til. Og ett til.

Nå begynner jeg sakte, men sikkert å innse at jeg mer eller mindre bare går i ring. Dette begynner å bli en smule repetitivt, tør jeg ydmykt påstå.

Alltid på jakt

Nå skal jeg selvsagt ikke sitte her og påstå at dette innlegget ble perfekt. Perfeksjonister er nemlig langt fra perfekte, selv om vi så gjerne ønsker å være det. Men det er lov å håpe på at dette innlegget i det minste ble litt bedre enn de forrige.

Vi mennesker har alltid vært på jakt etter noe mer, og etter noe enda litt bedre enn hva vi allerede har. Det er bare en evolusjonistisk kjensgjerning. Men våre omstendigheter er ikke lenger de samme.

I dag har vi ikke kun vår egen stamme og dets medlemmer å sammenligne oss med, men en hel verden. Derfor er det desto viktigere at vi ikke ser oss blinde og mister oss selv, i den stadige jakten etter det såkalte perfekte.

Jul blir det uansett

Hadde det ikke vært for eksamenene mine, hadde jeg nok gjort i alle fall to forsøk til på å skrive noe bedre til årets julekalender. Et viktigere budskap, et mer interessant tema eller bedre formulerte setninger. Aller helst en kombinasjon av alle tre.

Men man må kjenne sin besøkelsestid. Jeg tror det er på tide for meg å legge fra meg dette prosjektet nå, uavhengig av resultat.

Så da har jeg ikke annet valg nå, enn å ønske alle en god jul og håpe at alle perfeksjonister der ute senker skuldrene inn mot jul. For jul blir det uansett. Til og med hvis man skulle greie å svi årets ribbesvor.