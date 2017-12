I den siste tiden har video- og bildedelingstjenesten Snapchat blitt enormt populært, spesielt blant unge. Ifølge tall fra Medietilsynet brukes appen av 96 % av alle 16 år gamle jenter, og av 82 % av alle 16 år gamle gutter.

Her kan man snakke med venner, sjekke mystories og få sin daglige dose sterkt seksualisert innhold.

For under alle MyStoryene til vennene dine dukker Snapchat Discovery opp. På Snapchat Discorvery kan du lese nyheter fra forskjellige medier. Her legges det daglig ut nye saker til Snapchats over 178 millioner daglige brukere.

Og i den beinharde kampen om de 178 millioner potensielle leserne er det to ting som hjelper: kropp og sex.

Økt misnøye

Disse nyhetene, som man før eller siden blar ned til, siden appen er laget sånn, er til å bli kvalme av. Glinsende og «perfekte» dame- og mannekropper i unaturlige positurer. Modeller og kjendiser som viser frem muskler, pupper og rumper. Gjerne etterfulgt av overskrifter som « … shows off her wares» eller «24 hosties to be Absolutely thankful for».

Jeg er ikke dum, på internett for øvrig kan man finne innhold som er mye mer seksualisert enn dette. Problemet oppstår bare når man publiserer det på Snapchat.

En stor andel ungdommer er alvorlig misfornøyd med kroppen sin. Denne misfornøydheten er skadelig, og forskning har vist at den kan føre til utvikling av spiseforstyrrelser, depresjon og bruk av steroider.

Kall meg kjerring

Men hvor kommer denne følelsen av misnøye fra?

Unge opplever å bli utsatt for ekstreme forestillinger om hvordan en kropp skal se ut over alt i samfunnet. Reklame, TV, blader, film – og nå også Snapchat – bombarderer oss med bilder av hva samfunnet tilsynelatende ønsker av oss.

At Snapchat velger å bli en plattform for medier som daglig ønsker å bombardere oss kroppsidealer så uoppnåelige og photoshoppet at det nesten er uvirkelig – det mener jeg er dumt.

Appen har uttalt at de satser spesielt mot unge i alderen 13 til 23. Ønsker man å tjene penger på denne aldersgruppen, følger det med et stort ansvar.

I tillegg vet vi at appen brukes flittig av barn. Egentlig har appen 13-års aldersgrense, men tall fra medietilsynet viser for eksempel at hele 70 % av alle ni år gamle jenter er på appen. De burde i hvert fall slippe å utsettes for dette.

Kall meg gjerne en gammel kjerring, men jeg begynner å bli lei av å få dyttet usunne og utdaterte kroppsidealer opp i ansiktet.

Mitt budskap er tydelig: Vær så snill, Snapchat. Slutt med det!

