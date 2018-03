Selv ikke i festlige anledninger bruker jeg mitt samiske tradisjonelle tøy som jeg har arvet.

Hvorfor? Fordi jeg skammer meg. Jeg kan ikke engang snakke språket mine forfedre snakket!

Jeg skammer meg over mangelen på forståelse, kunnskap og viten om vår historie i den norske skolen.

Bøttekott og fjernundervisning

Som en person med samisk som andrespråk, har jeg retten til samisk undervisning allerede fra grunnskolen.

Undervisningen består av at jeg får tildelt et lukket rom på skolen med PC og internettilgang.

Sammen med en lærer over nett, gjennom såkalt fjernundervisning, må jeg løse ting selv.

Sammenlignet med andre samiske elever er jeg likevel heldig. Noen samiske elever må faktisk sitte i bortgjemte bøttekott bak lærerværelset for å lære om den samiske kulturarven. Dette er langt fra bra nok!

Min første dag med samisk startet ved at inspektøren ved skolen min hentet meg ut av klassen.

Dette skapte plutselig en hel del spørsmål blant medelever, som ikke engang jeg var i stand til å besvare. «Hva er samisk? Hvorfor skal Gabriel ha det, men ikke jeg? Er han annerledes?»

Hele situasjonen var så ubehagelig at jeg endte opp med å trygle om å få kunne gå tilbake til norsktimen. Noe jeg også endte opp med å gjøre permanent.

Må bevare kulturarven

Hvorfor er det kun jeg og elevene i bøttekottene som er de eneste som skal lære om Norges urbefolkning?

I norskfaget lærer vi om Ivar Aasen og hans reise på langs og på tvers av landet for å samle språket.

Det er på sin plass at vi lærer om den norske kultur- og språkhistorien, men hvorfor er det ingen som vet at Elsa Laula Renberg for 101 år siden kjempet for samisk undervisning og språkutvikling? Om hva hun gjorde for å samle det samiske folk til sitt første politiske møte, som senere skulle bli til Sametinget?

Svaret er at det ikke er en del av læreplanen i skolen.

Læreplanene er utdaterte og inneholder mye unødvendig stoff som burde bli fjernet til fordel for praktisk kunnskap.

Heldigvis jobber Utdanningsdirektoratet med dette nå. Mine ønsker til læreplangruppene er at de prioriterer riktig i sine nye læreplaner.

Undervisning om samisk språk, kultur og historie hører ikke hjemme hos elevene i bøttekottene. Den hører hjemme i klasserommene - i samfunnsfag og norsk.

Jeg blir frustrert av å høre om elever som er interessert i samisk, men som ikke kunne ta det som språkfag.

Som en av 2000 sørsamer i landet, ser jeg det som høyst nødvendig å bevare det rike samiske språket og den samiske kulturarven i fremtidens skole.

Samisk språkundervisning skal være en rett for få, men også en valgmulighet for mange.

Jeg har troen på det kulturministeren sa til Sametinget i sin hilsningstale: «Vi er én nasjon, men flere folk».

Nå er det på tide å handle!

