«Når du skriver om mat, ta gjerne bilde av matlagingen, bordet eller hele retten, men vær bevisst om du poster bilder som viser størrelsen på din egen porsjon. Vis særlig omtanke om din egen porsjon er liten. Presiser gjerne at du for eksempel forsynte deg flere ganger».

Slik lyder retningslinje nummer seks i Sunn fornuft-plakaten, som er et tiltak mot spiseforstyrrelser som får mye støtte i debatten om medienes påvirkning på unge jenter.

Dersom vi først skal sensurere matporsjonene som blir delt på sosiale medier, bør vi også gi bind for øynene til alle skoleelever som spiser lunsj sammen. Av frykt for at unge jenter skal se at de spiser én eplebit mer enn venninnen.

Det burde gått en alarm for lengst. Som ung jente opplever jeg det som nedverdigende å bli fremstilt som en hjelpeløs, tankeløs og karaktersvak sau som sluker alt som blir kastet på meg fra bloggere, kjendiser og sosiale medier.

Starter hjemme

Vår generasjon har en forferdelig evne til å skylde på alle andre. På foreldresamtaler er det ikke lenger eleven som blir korrigert, men læreren som blir korrigert av foreldrene. Derfor er det også bloggeres skyld dersom en ung jente føler seg presset til å kjøpe en jakke til 5000 kroner.

Mye av problemet ligger i ungdommens frykt for å skille seg ut. Dette igjen mener jeg har rot i foreldres desperate ønske om at barnet deres skal passe inn i mengden.

Foreldres store skrekk er at barna skal bli sittende alene en helg. Derfor hylles ungdommens sosiale og private liv fremfor familietid og det å skape gode verdier.

Dagens ungdom oppdras til å løpe rett hjem for å sette på den nyeste sesongen av «Paradise Hotel», dersom de er den eneste i vennegjengen som ikke har sett det.

Det er på tide at foreldre prioriterer å bygge opp barnets karakter. At de ruster dem til å ta egne valg fremfor å oppdra en generasjon med nikkedukker.

Ansvarliggjøring og god oppdragelse er nøkkelen til å takle et liv på sosiale medier.

Må ansvarliggjøres

Vi har et alvorlig problem når vi mener at det er noen andres skyld at en 17 år gammel jente tar restylane i leppene. Realiteten er at det er hverken Sophie Elise, vennegjengen eller «samfunnets kroppspress» som tar det valget.

Som en 17 år gammel jente er man et bevisst og ansvarlig menneske. Man er ikke et offer bare fordi man er ung og er jente.

Sannheten er at det er hverken Sophie Elise eller Kim Kardashians feil at jenter er deprimerte, har angst og spiseforstyrrelser.

Dette stikker dypere enn bloggernes Instagram-bilder.

Det dreier seg om en mislykket oppdragelse av dagens ungdom, fraværende foreldre og samfunnets mangel på ansvarliggjøring av unge.

Kanskje det er på høy tid at dagens ungdom blir ansvarliggjort i stedet for å bli dyttet inn i en offerrolle.

