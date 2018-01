14. januar fikk Norge en utvidet regjering bestående av Høyre, Frp og Venstre.

22. januar skriver AUFs Mansoor Hussain på Si ;D at det er trist at den «hvithvite» regjeringen til Erna Solberg ikke fant plass til en statsråd med innvandrerbakgrunn.

Vi trodde at kvotering av mennesker på bakgrunn av hudfarge eller etnisitet var et tema vi var ferdig med for lenge siden?

Likebehandling

Venstresiden har stått for en kvoteringspolitikk i mange år. Der venstresiden alltid har vært opptatt av like resultater, har alltid høyresiden stått for likebehandling.

En god regjering defineres ikke av hvor stor andel som har minoritetsbakgrunn, men av politisk kompetanse og erfaring.

Vi er enige i at vi trenger flere med minoritetsbakgrunn i sentrale politiske posisjoner. Men at mennesker med minoritetsbakgrunn skal kvoteres inn, er å gå i feil retning.

Og er det ikke litt tankevekkende at Mansoor Hussain omtaler den utvidede regjeringen som «hvithvit» når tidligere sosialistiske regjeringer ikke har noe bedre å vise til?

Arbeiderpartiregjeringen som utgikk av statsminister Jens Stoltenberg i 2000, hadde for eksempel ikke én eneste statsråd med innvandrerbakgrunn.

Manuela Ramin Osmundsen satt som statsråd i fire måneder før hun gikk av i Stoltenbergs andre regjering, mens Hadia Tajik satt som statsråd i ett år i hans siste.

Dette er ikke ment som en kritikk av minoritetsandelen i tidligere regjeringer, men vi ønsker å poengtere at det er veldig mange andre kriterier som bør legges til grunn før man blir utnevnt som statsråd.

Stein for stein

Videre skriver Hussain at med sitt «blendahvite lag», så har Skei Grande, Jensen og Solberg nå erklært krig mot den store integreringsdugnaden. Da kan Jeløya-plattformen være anbefalt lesning.

Om det å prioritere kvoteflyktninger, bedre tilbudet til enslige mindreårige med midlertidig opphold, opprettholde den raske bosetningen rundt om i norske kommuner og å fortsette reformeringen og styrkingen av introduksjonsprogrammene er å gå til krig, så ja – da skal Hussain og AUF få rett.

Det er dessuten ingen automatikk i at en statsråd med minoritetsbakgrunn vil kunne kjenne seg igjen i hverdagen til den som skal integreres, og vice versa. Politikken som skal føres, bør alltid bygges på fakta og fornuft – ikke på føleri og antagelser.

Integrering handler ikke om hvem som har hvilke posisjoner og ikke.

Integrering handler heller ikke om å flytte fjell, men om å gjøre de små tingene som flytter fjellet stein for stein.

Derfor er det beklagelig å se at debatten om integrering avgrenses til hvorvidt regjeringen består av politikere med minoritetsbakgrunn, snarere enn å se på politikken som skal føres.

Åpenbart er Hussain og AUF mest opptatt av å se en paradefigur.

