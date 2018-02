Jonas, jeg er redd for utviklingen i Arbeiderpartiet. Vi er alle skuffet over valgresultatet i september og nå nylig over meningsmålingene i januar.

Derfor forstår jeg godt at dere prøver nye og «radikale» ting.

Til tross for dette er jeg redd for at den politikken vi fører, ikke er rett for partiet, for folket eller Norge generelt.

Vi har et Frp som kritiserer alt som er å kritisere av innvandringspolitikk, men i mindre grad når det kommer til våre nye tiltak. Hvorfor det?

Hva sier det om oss når mange i det blåeste partiet i den blåeste regjeringen aktivt støtter våre forslag om ny innvandringspolitikk?

Vi er arbeidere

Ja, vi er i en krisesituasjon akkurat nå, men det å lene seg mer mot høyresiden og omfavne bølgen av innvandringsfrykt, er ikke måten å komme oss ut av den på.

Vi må se på det som historisk har gjort Arbeiderpartiet sterkt og ikke låne politikk fra Listhaugs dagbok.

Vi er og har alltid vært et parti for, av og med arbeidere. La oss ikke kaste bort dette, vi må satse på vår politikk.

Jeg tviler ikke et sekund på at Arbeiderpartiet vil komme seg gjennom denne vanskelige tiden og igjen ta Norge med storm, men for at dette skal skje, kan vi ikke bli et «Høyre light».

Norge trenger et sterkt Arbeiderparti, et sterkt opposisjonsparti og et klart alternativ til Regjeringen. Vi er røde, og det er ingenting å skamme seg over, men et trekk vi aktivt må ta vare på og være stolte av.

Det avgjøres nå

De neste månedene er avgjørende for partiets fremtid. Hvordan skal vi fremstå etter valgnederlaget og skandale etter skandale?

Skal Arbeiderpartiet være et svakt opposisjonsparti dømt til en oppslutning på midten av 20-tallet? Eller skal vi satse på de grunnleggende sosialdemokratiske verdiene og reise oss til vår tidligere maktposisjon?

Valget er ditt, Jonas.

