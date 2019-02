Fakta: Si ;D og Ung.no samarbeider om spørrespalte Hver lørdag publiserer vi spørrespalten Sex, psyke og ungdomsliv, hvor ungdom mellom 13 og 21 år kan stille spørsmål og få svar fra fagpersoner. Helsesykepleier Anne Bentzrød har svart på spørsmål på ung.no (det offentliges informasjonskanal for ungdom) siden 2005. Hun har lang erfaring fra helsestasjon for ungdom og har videreutdanning i psykososialt arbeid. Anders Røyneberg er sexologisk rådgiver på ung.no. I tillegg jobber han som psykiatrisk sykepleier. Anne og Anders har ikke mulighet til å svare på alle spørsmål. Men sender du det samme spørsmålet til ung.no, vil du garantert få svar fra en fagperson. Trykk her for å sende inn spørsmål.

Ingen liker meg på grunn av den stygge nesen min

Jeg er stygg og vil alltid vil være stygg. Jeg har elendig selvfølelse og sammenligner meg med andre!

Jeg prøver å bli populær, men utseendet ødelegger for meg. Jeg føler at alle ser på den stygge nesen min. Jeg føler at alle de andre jentene i klassen er mye penere enn meg, og også alle de andre jentene jeg møter på. Hvorfor er jeg så stygg?

Hvordan kan jeg bli finere eller komme ut av dette problemet? Jeg hater meg selv.

Jente (16)

Du tenker du er stygg, og at du ville hatt det bedre om du var penere. Det må være tunge tanker å gå med.

Du tenker du er stygg, og at det gjør deg mindre populær. Jeg tror andre ville likt utstrålingen din om du får det bedre med deg selv og liker deg for den du er. Mennesker liker mennesker som er ekte, ærlige og tør å være seg selv, ikke mennesker som prøver å være en annen enn den de er.

Kanskje du må forsøke å stole på at du er god nok som du er?

Å ha det bra og å være fornøyd handler mest om hvordan du har det på innsiden.

Alle mennesker ønsker å være pene og bli godt likt. Det blir vanskelig for deg fordi du har laget deg en forestilling om at du er stygg, har en stygg nese, og at ingen liker deg på grunn av det. Du tenker mange negative tanker om deg selv og prøver å være en annen fordi du tenker andre da vil like deg bedre. Du har laget en masse forestillinger om deg selv, men stemmer de? Mest sannsynlig ikke.

Jeg tenker du fortjener bedre, og at du skulle behandlet deg selv bedre. Kanskje du istedenfor å kalle deg selv stygg og være selvkritisk kan forsøke å være snillere med deg selv?

Husk:

Gjør så godt du kan og stol på at du er bra nok!

Ikke lat som du er noen andre. Ekte venner vil sette pris på deg for den du er.

Husk på at du er verdt noe, og at du fortjener kjærlighet. Mange er glade i deg.

Ikke sammenlign deg selv med andre. Prøv heller å være en bra utgave av deg selv. Alle er bra på ulike ting.

Vennlig hilsen Anders

imagedb.com / Shutterstock / NTB scanpix

Jeg baksnakker venninnen min hele tiden

Jeg baksnakker og klarer ikke å la være! Jeg kan fort snakke stygt om andre, selv bestevenninnen min. Hun er stort sett grei, men jeg blir irritert på henne iblant.

Broren min sa at jeg måtte slutte med det, at folk kommer til å slutte å like meg. Jeg vet ikke hvorfor jeg gjør det hele tiden, selv med mennesker jeg liker og er glad i. Hva kan jeg gjøre?

Jente (18)

Det er lettere å snakke om noen du er irritert på enn med dem. Mennesker snakker om hverandre fordi vi trenger å lufte tanker og dele følelser med andre. Det fører til at vi sier både positive og negative ting om hverandre. Problemet oppstår når det blir en stor ubalanse, og du rakker mye ned på andre. Ofte handler det om mindreverdighetsfølelse.

Venner kan i tillegg til å gjøre deg glad også gjøre deg både irritert og trist. Har en venn gjort noe som du syns er ubehagelig, er det best å ta en direkte prat med personen det gjelder.

Det er vanskelig, men også faktisk en treningssak. Hver gang du blir flinkere til å si hva du tenker og føler, jo mindre skummelt og vanskelig blir det etter hvert. Blir du irritert på venninnen din, forsøk å si noe om det til henne, så slipper du kanskje å baksnakke?

Kanskje du også kan sette deg et mål om å bli flinkere til å snakke om deg selv og følelsene dine, istedenfor å snakke om andre som ikke er til stede? Lykke til!

Vennlig hilsen Anders

Hvordan vasker jeg underlivet?

Ben Bryant / Shutterstock / NTB scanpix

Jeg har aldri ordentlig lært hvordan man vasker seg best i underlivet. Av og til merker jeg det lukter, og jeg er ekstremt redd for at andre skal merke det.

Hvor ofte bør man vaske seg i underlivet og hvordan? Er det bare rundt «åpningene» eller inni? Lukten blir spesielt sterk når jeg har utflod.

En annen ting er at helt øverst i «åpningen» foran pleier det å komme noe gulhvitt som gjør at jeg får floker i underlivshåret og lukter. Er dette vanlig, eller bør jeg oppsøke lege? Skal jeg vaske der hver dag for å unngå dette?

Jente (15)

Vask underlivet en gang om dagen. Når du vasker, er det «utvendig vask», altså vask av huden jeg mener. Vasker du «innvendig», kan det føre til økt utflod og svie. I skjeden finnes det en god bakterieflora som har som oppgave å holde skjeden ren og frisk, og som ikke bør vaskes bort.

Det er mange svettekjertler i området mellom bena og oppover mot rumpa, så en vask i dette området trengs på lik linje med under armene og andre steder du svetter mye.

Kjertler i skjeden og mellom kjønnsleppene produserer et hvitaktig sekret – utflod. Det er sannsynligvis utfloden som gjør at du får «floker» i kjønnshårene. Dette kan skylles bort med vann når du dusjer.

På selve huden rundt kjønnsorganene kan du dusje eller vaske deg med bare vann, eller eventuelt en mild og parfymefri underlivssåpe. Andre produkter til underlivet som deodorant, talkum og lignende anbefales ikke.

Underliv lukter! Men lukten skal ikke være sterk og vond. Er den det, kan det tyde på en ubalanse i bakteriefloraen eller en infeksjon. Lukten og utfloden varierer gjennom menstruasjonssyklusen. Menstruasjonsblodet har sin egen lukt og lukter mer om det blir liggende lenge. Daglig underlivsvask er da viktig, og god hygiene er også viktig i forbindelse med skifting av bind, tamponger og mensenkopp.

Urin som blir liggende, kan gi lukt. Derfor er det viktig at du tørker deg med toalettpapir når du har tisset. Husk alltid å tørke forfra og bakover for å ikke ta med bakterier fra endetarmsåpning fremover til skjedeåpning og urinrørsåpning.

Vennlig hilsen Anne

Jeg vil være en støttende venn

Dragon Images / Shutterstock / NTB scanpix

Jeg har lagt merke til at den 14 år gamle venninnen min har gått ned mye i vekt. Hun var helt normal før, men nå har hun blitt ganske tynn.

Jeg har tenkt litt på det en stund, og i dag tok mamma det opp. Mamma ba meg være en god venn som støtter henne og sånt. Jeg vet liksom ikke helt hvordan jeg kan være en støttende venn og hva jeg skal gjøre.

Jente (13)

Det viktige er at du er en god venn slik som du har vært før. Venninnen din trenger i alle fall ikke at du trekker deg unna, men heller ikke at du endrer deg. Vær som du har vært. Vis at du setter pris på henne som hun er.

Jeg vet ikke om noen har tatt dette opp med henne? Når dere ser det og blir bekymret, er det greit å si noe om det. Å bry seg og gi støtte er også å si ifra når man er bekymret.

Du kan si til venninnen din at du blir bekymret når du ser at hun har gått ned i vekt. Du kan foreslå at dere går og prater med helsesykepleieren på skolen. Du kan oppfordre henne til å gå dit selv, foreslå å bli med henne, eller du kan selv dele din bekymring der.

Fortsett å være den gode vennen du har vært, og gjør hyggelige ting sammen med venninnen din. Da bryr du deg på en naturlig og fin måte.

Vennlig hilsen Anne

Lurer du på noe om sex, psyke eller ungdomsliv? Send inn spørsmålet ditt her.