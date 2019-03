Da fredsprisvinner Denis Mukwege talte under utdelingen av fredsprisen i desember 2018, gikk han hardt ut mot el-bilindustrien. Han mente vi burde tenke på hvilke konsekvenser elbiler og smarttelefoner har for fattige mennesker.

Signe Dons

Fakta: Internrevisjonen ung Hver tirsdag rullerer fem unge politikere på å kritisere sin egen voksenfløy. Rameen Sheikh (20) er nestleder i Rød Ungdom Neste uke: Agnes Nærland Viljugrein (21), tidligere leder av AUF i Oslo

Siden den gang har jeg sett lite til at venstresiden har forandret sin retorikk, og de fremstiller fortsatt elbilen som «bærekraftig» og «miljøvennlig». Den mørke baksiden kommer ikke til syne. For elbiler er kanskje grønne og bidrar til mindre utslipp innenfor ring 3 i Oslo, men etisk er den ikke.

En sterk påminnelse

Oppladbare litium-ion-batterier er en stor del av hverdagen til både nordmenn og innbyggere i andre vestlige land. Dette er batterier som blant annet finnes i våre smarttelefoner, datamaskiner og elbiler. De to mineralene som kreves for at disse batteriene skal fungere (kobolt og litium), finnes i enorme mengder i verdens fattigste land, deriblant Mukweges hjemland, Kongo.

Faktisk er Kongo verdens største produsent av kobolt og står for om lag 60 prosent av alle koboltressursene i verden. I gruvene hvor koboltutvinningen foregår, er det både barn og voksne som jobber, med intet annet verktøy enn sine egne hender, for en luselønn. Dette er ikke nye og sjokkerende nyheter.

Vi og store deler av verden har visst om det lenge. Men det var en sterk påminnelse da Mukweges talte i Oslo rådhus om hvordan denne industrien er årsaker til krig, vold og fattigdom.

Verden er større enn oss

Jeg stiller meg uforstående til at venstresiden ikke har reagert noe særlig i ettertid. At de ikke har forsøkt å sette det på dagsordenen.

Jeg er helt enig i at vi må finne grønne alternativer og ikke være avhengig av fossilt brennstoff. Jeg tenker også på fremtidens generasjoner, for jeg ønsker som de fleste andre at mine barn og barnebarn skal vokse opp i sunne omgivelser. Ikke på en klode i flammer, flom og livsfarlige naturkatastrofer. Men jeg ønsker også at mine barn skal se lenger enn sin egen nesetipp. Verden er større enn oss selv.

Et paradoks

Det vi foretar oss og konsumerer, har en effekt og handler ikke bare om Norges utslipp. Så klart fører våre utslipp til at verdens fattigste befolkning lider i større grad.

Men det er et paradoks å forsøke å fremstille oss som klimabevisste og et foregangsland innen miljøvennlige alternativer globalt ved å fremme «miljøvennlige» alternativer som utvinnes av barn og ofre for trusler og seksuell vold.

Jeg skulle ønske at venstresiden tok til ordet for en mer helhetlig miljøpolitikk også i den offentlige debatten, og ikke bare på papiret. Vi kan ikke kalle oss solidariske og samtidig fronte det som skader mennesker i andre deler av verden. En grønn omstilling må også være human og etisk!

