Svar til Ali Al-Jabri (19), som på Si ;D 6. april skriver at politikerne har prioritert et tårn på Stovner til 24 millioner kroner samtidig som ungdommen opplever systematisk svikt og tyr til kriminalitet.

Kjære Ali Al-Jabri, jeg er enig i mye av det du skriver. Prosessen før byggingen av tårnet var rar og tåkelagt.

Men du får det til å virke som om Deichmanske bibliotek på Stovner er de eneste som «stiller opp for oss», og det er helt feil.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Amatører møter profesjonelle

Her skal vi gi deg en liten oversikt over alle de flotte tilbudene og prosjektene der frivillige voksne bruker tiden sin og står på for barn og ungdom i bydelen:

I mai skal fritidsklubben som vil bli kalt Blokk 58, være klar for åpning. Ikke bare det, men også junior- og ungdomstilbud på Vestli vil være i gang! Dette kommer i tillegg til aktivitetene på Stovner Rockefabrikk, som er et kvalitetstilbud der amatører og profesjonelle musikere møtes i ett og samme miljø.

Privat

Vi har verdenshuset på Haugenstua der barn og ungdom i alderen 5. klasse til 18 år kan delta på aktiviteter som dans, musikk, film, teater og sport. I Haugenstua skatehall får barn og ungdom prøve sine ferdigheter under sikre forhold. Og vi har egen skateklubb.

Stolte av Stovner

Prosjektet Líf Laga handler om å plukke epler for å produsere en egen epledrikk som skal genere midler til gode formål i samfunnet.

Prosjektet Stovner Love samler ungdommer på tvers av ulike miljøer og grupperinger fra bydelen og lar dem fortelle sin historie og lage sitt portrett av Bydel Stovner.

Og vi er utrolig stolte av det vi driver med i Stovner Media. Vi lager reportasjer og artikler fra Bydel Stovner og gir et bilde av hva som foregår sett gjennom «ungdoms egne øyne».

Én person sier at bydelen har skuffet ungdommen, mens vi er 15 som mener akkurat det motsatte.

Vi er stolte av bydelen vår, og det er på tide at vi snakker varmt om den.

