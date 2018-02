Malene Haagensen Preutz (17) takket fraværsgrensen i et Si ;D-innlegg 23. februar. Selv lurer jeg på om målet med fraværsgrensen bare var å få skulkerne til å komme på skolen?

Selv om de kommer, garanterer den ikke større motivasjon. Dessuten går ikke fraværsgrensen bare utover skulkerne. Det er flere hundre ungdommer som sliter med sin psykiske helse, og jeg er én av dem.

Jeg går på skolen så ofte jeg kan. Jeg prøver så hardt jeg kan å komme meg gjennom skolehverdagen.

At regjeringen legger enda større press på elever med dårlig psykisk helse, mener jeg er helt feil. 10 prosent er utrolig lite. Hvis jeg er borte to gymtimer, har jeg nådd grensen.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Kaster bort tid

Og de som har psykiske lidelser eller problemer hjemme, hvor skal de få sin legeerklæring? Ikke bare kaster grensen bort elevenes penger og tid, men også fastlegens tid.

Istedenfor å fokusere på akuttimer, må hun skrive en legeerklæring til stakkars meg som har en forkjølelse.

Fraværsgrensen er ikke grunnen til at flere får seg en utdanning eller jobb. Når man skal studere, står man fritt til å kunne planlegge sin egen studiehverdag ut fra hvordan man lærer best.

Fikk jobb - med fravær

Man trenger ikke å stresse med at man stryker fordi man kom litt for sent eller ikke dukket opp til én forelesning. Jeg har hatt en del fravær på grunn av personlige grunner.

Likevel har jobb fordi sjefen min så at jeg hadde et stort potensial selv med en del fravær. Dette viser bare at overgangen fra videregående til høyere utdanning er enorm.

Jeg mener at fraværsgrensen er feil svar på et godt spørsmål: hvordan vi skal få ned fravær og frafall? Løsningen må jobbes frem i samspill med elevene.

13-21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.