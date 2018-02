Jeg skulle ønske at jeg ikke fikk den klumpen i halsen når du forteller at du er så irritert på vennen din fordi vennen din er så lat, initiativløs og bruker en eller annen depresjon som unnskyldning. Jeg skulle ønske at du visste hvordan depresjon fungerer og er.

Ingenting føles som det burde. Alt og ingenting føles tamt. Depresjon er en tilstand, en opplevelse, en følelse, en sykdom.

Litt som kreft

Depresjon spiser tankene dine. Fra innsiden og ut. Litt sånn som kreft spiser deg levende. Fra innsiden og ut. Det er ikke mange som forbinder døden med depresjon, men det er mange som tenker at døden er eneste utvei fra lidelsen når de har depresjon.

Det er ikke så lett å se endringer eller skader på en person med depresjon, selv om de virkelig er der. Det er fordi de store skadene og endringene skjer inne i hodet, i tankene. Tankene er jo egentlig ingenting. En kropp er noe. Noe man kan se og ta på. Tanker er ikke like eksponert som kroppen.

Derfor må man spørre og snakke om psykiske lidelser. Være med på å fjerne tabuet rundt det.

Fortsatt sårbar, men sterkere

Selvfølgelig kan det komme noe godt ut av depresjon. Først og fremst har jeg virkelig funnet ut av hva som er viktig for meg her i livet. Hva som betyr noe for meg. Jeg føler meg fortsatt sårbar, men også sterkere og mer moden.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Når jeg har gått gjennom depresjon i flere år, kan jeg komme meg igjennom mye. Jeg gikk også fra å være veldig apatisk til å få mer kontakt med følelsene mine. Noe jeg synes er veldig deilig. Sist, men ikke minst, har jeg fått et sterkere bånd til familien. Det kan komme noe godt ut av noe dårlig.

Spør om hjelp

Jeg har lyst til å skrive noen ord til dere der ute med depresjon. Det er ingen andre enn du som styrer tankene dine, det er ingen som kan stenge tankene dine inne eller åpne dem opp for hele verden. Det betyr at du er den eneste som kan gjøre noe for at du skal bli bedre. Det betyr ikke at du skal klare alt alene. Alle trenger støttespillere i livet, sånn er det bare, men det er du som må være katalysatoren.

Det er ikke noe nederlag å spørre om hjelp.

Livet blir verre med rus

Dropp rus og selvskading som en midlertidig «medisin» eller avvenning mot depresjonen. Da utsetter du problemene dine, og det vil bli vanskeligere å leve med dem senere. Det eneste du oppnår med det, er at du risikerer å bli avhengig, og du gjør livet ditt enda verre.

Når det er på sitt verste, kan du heller prøve å finne frem noen bilder fra ferier eller tenke på noen gode minner eller de folkene du har rundt deg.

Det beste tipset jeg har til dere med depresjon, er å akseptere at du har depresjon, og at du noen ganger er deprimert. Å akseptere er et veldig viktig ord. Istedenfor å stritte imot og tenke «faen, jeg vil ikke ha det sånn», må du lære deg å akseptere at du har det sånn.

Det er ikke noe du bare kan bli kvitt. Det er først da du kan bearbeide sykdommen og finne en måte å leve med depresjon, som passer deg.

13-21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.