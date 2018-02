Radino Dizza Mahendra (18) i Trondheim Unge Høyre skriver 20. februar at vi bør reformere sykelønnsordningen. Det er ikke nytt at Høyre ønsker å endre på sykelønnsordningen. Men det trengs en nyansert debatt om temaet. Det Mahendra glemmer, er hvem som taper ved å kutte i sykelønnen: vanlige arbeidsfolk.

Endrer gode ordninger til det verre

Høyres løsninger synes å være å endre gode velferdsordninger til det verre, heller enn å ta tak i de faktiske problemene. Høyresiden burde komme med løsninger for å gjøre arbeidshverdagen enklere for vanlige folk. Spør heller om hvorfor sykefraværet er høyere i enkelte yrker og hvordan vi kan bidra til å gi disse menneskene en enklere arbeidshverdag.

For realiteten er at disse endringene går ut over dem som er avhengige av den inntekten. Det er mennesker i dag som lever med en økonomi som ikke takler reduksjon i inntekt – og hva er Høyres løsninger da? Vi vet allerede at dette vil ramme kvinnedominerte yrker i helsesektoren.

Før kun til økte forskjeller

En slik endring vil også slå ut helt skjevt avhengig av om du har en fleksibel arbeidshverdag eller ikke. For eksempel vil de som arbeider hjemmefra, ikke berøres i like stor grad av dette som de arbeidstagerne som må arbeide fra 08 til 17 hver dag.

Dette er nok et eksempel på en politikk som kun fører til én ting, nemlig økte forskjeller. Høyresidens logikk er inkonsekvent og feilslått. Du blir ikke friskere av mindre penger, du blir bare fattigere.

