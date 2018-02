Jeg har søkt deltidsstillinger i hele Oslo i snart to år. Som mange andre gikk jeg til en dagligvarebutikk med min første søknad. Og her begynte problemene.

«Du er ikke fylt 18 år.»

«Jeg kontakter deg når det er noe ledig.»

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Jeg ventet på svar, jeg søkte på nettet, på alle sentrene i nærheten og sendte mail til bedrifter. Alle trengte folk over 18 år, noe jeg selvfølgelig skjønner, da de trenger folk til kassaarbeid.

Men mange trenger også unge til å sette varer inn i hyllene, hjelpe til å betjene kundene og rydde i butikken og så videre.

Hovedproblemet på jobbmarkedet for unge er ikke alder, men bekjentskap.

Er du nødt til å kjenne en fetter eller at moren din er sjef, blir det ekstremt vanskelig.

Det er ikke alle som har noen de kjenner i en sånn bransje, og på et jobbmarked skal en stilling baseres på erfaring og kunnskaper, ikke bekjentskap.

Jeg har følelsen av at alle søknader som sendes inn til ulike bedrifter blir glemt eller kastet. Dette gjør at motivasjonen jeg har for å bidra i samfunnet, minker.

Jeg vil tjene mine egne penger og ha en hobby på fritiden. Men slik samfunnet er i dag er dette veldig vanskelig.

Hvordan skal ungdom i dag ha råd til å spise ute, kjøpe den nyeste jakken, skolelunsj i kantinen og hytteturer når de har en månedslønn på 800 kroner?

Problemet er ikke ungdommer som er så «late», men bedrifter som ikke ansetter 15–17-åringer.

Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.