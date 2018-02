I dag lever omtrent 100.000 barn i familier med vedvarende lave inntekter.

Mange av disse barna har ikke mulighet til å gå i bursdagsselskaper eller være med i fotballklubben, fordi økonomien i familien er for trang.

Dette er mennesker som på mange områder er utstøtt fra resten av samfunnet.

Fattigdomsbildet i dag er ikke det samme som før. Det handler ikke lenger bare om å ha nok mat på bordet, men om å kunne delta i samfunnet på lik linje med alle andre.

I dag er det dessverre altfor mange som ikke har mulighet til dette.

Vi trenger tiltak der vanskeligstilte familier får økte midler, og en av de mest treffsikre måtene vi kan gjøre dette på, er å øke barnetrygden.

Barnetrygden er en universell ordning der én av de foresatte mottar 970 kroner pr. barn pr. måned, med mulighet for ekstra tillegg under spesifikke situasjoner.

Til tross for at fattigdommen i Norge har økt i flere tiår, har barnetrygden stått stille siden 1996. Summen er heller ikke justert for inflasjon.

I realiteten får lavinntektsfamilier betydelig mindre i dag sammenlignet med tidligere.

Fremskrittspartiet og Høyre mener det viktigste tiltaket er å få flere i jobb. Det hjelper lite når man som enslig forelder jobber i kassen på Rema med laveste lønnstrinn og nulltimerskontrakt.

Politikere er nødt til å ta kampen for alle dem som ikke har mulighet til å delta på hverdagslige aktiviteter. Her gjør regjeringen en for dårlig jobb.

Alle barn skal ha de samme mulighetene. Da kan vi ikke tillate at mange av dem vokser opp i fattigdom.

Vi i AUF ønsker derfor å doble barnetrygden. Dette er et viktig skritt på veien mot et Norge med små forskjeller.

