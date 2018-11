Jeg er kanskje ikke voksen, men gir det folk rett til å respektere meg mindre?

Jeg lever mitt liv på akkurat samme premisser som alle andre. Jeg mener ikke at jeg er noe mer verdt enn noen andre, og jeg forventer heller ikke noe mer oppmerksomhet og respekt enn det andre får.

Det jeg derimot forventer, er at folk ikke skal overse meg fordi jeg er ungdom.

Jeg har ikke tellingen på hvor mange ganger det har skjedd at eldre mennesker ser på meg på en stygg måte, snakker nedlatende til meg eller overser vennene mine og meg.

Vi måtte vente til maten var kald

For et par uker siden skjedde det en episode jeg reagerte sterkt på. Jeg og en venninne dro på en av favorittrestaurantene våre, men denne gangen ble ikke opplevelsen like bra som før.

Vi bestilte mat, og etter 40 minutter hadde maten ennå ikke kommet.

Vi så servitøren vår gå frem og tilbake et par ganger med tallerkener, og etter at hun hadde gått forbi oss for femte gang stoppet hun ved bordet vårt.

Maten var blitt kald, så jeg spurte om den kunne bli varmet opp. Med en nedlatende holdning kom servitøren tilbake med maten, men den var nok en gang kald. Nå var vi så sultne at vi godtok det.

Vi klaget til eieren, men fikk ikke svar.

«For en stor oppgave for deg»

Dessverre er ikke dette eneste gangen noe slikt har skjedd. Jo da, jeg har opplevd dette på flere restauranter, men en ting som faktisk gjorde meg litt sjokkert, var en hendelse som skjedde da en bekjent var på jobb.

Hun skulle intervjue en dame til en artikkel hun skulle skrive, men da de møttes, var det ingen positive kommentarer til arbeidet hun skulle gjøre.

«Oi, jeg forventet ikke et barn i dag», «for en stor oppgave for et lite barn som deg» og «klarer du å skrive dette, eller er jeg nødt til å stave det for deg?» er noe av det som ble sagt til 18-åringen.

Skjer det fordi vi er yngre?

Hun ble behandlet som om hun var dum og inkompetent, og damen hadde en nedsettende og overlegen holdning på grunn av alderen hennes.

Skjer dette fordi vi er yngre? Ungdom stiller da akkurat likt som voksne. Vi betaler akkurat like mye for mat på restauranter, og vi kan også gjøre en like bra jobb. Betyr ikke det at jeg bør forvente den samme respekten som de andre får?

Det er ikke så viktig for meg om alle er like hyggelige eller har en fantastisk utstråling til enhver tid. Bare du behandler meg som et menneske, er jeg fornøyd.

