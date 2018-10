Dette er svar på innlegget «Regjeringen vil straffe studenter for å prøve» av Madelen Holst (21), publisert 12. oktober.

Det å skaffe seg kunnskap gjennom høyere utdanning har en stor verdi i seg selv. Men det er også viktig å bli ferdig med utdanningen, ikke minst med tanke på studentenes personlige økonomi. Når man kommer ut i arbeidslivet, er det graden som teller.

Bare seks av ti fullfører

Bare litt over seks av ti som begynner på høyere utdanning i Norge, ender opp med å ta en bachelor- eller mastergrad. Det skjer på tross av at vi har gratis høyere utdanning og en av verdens beste studiestøtteordninger. Regjeringen gjør tre ting for å få flere til å fullføre: Vi satser på økt kvalitet i undervisningen.

Vi kutter ikke, men utvider tvert imot studiestøtten og har siden 2013 gitt studentene 11.600 kroner mer i året. Neste år foreslår vi en økning på 2700 kroner. Og vi foreslår å endre stipendordningen slik at den oppmuntrer flere til å fullføre graden de starter på. I et innlegg kritiserer Madelen Holst denne endringen.

For studenter som tar en hel grad, vil det ikke bli noen endring med vårt forslag. Og alle vil få utbetalt like mye støtte som i dag mens de studerer.

Målet vårt er at flere skal fullføre den graden de begynner på, og jeg mener det er rimelig at utdanning som fører frem til en fullført grad, belønnes mer enn utdanning som ikke gjør det.

