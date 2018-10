«Du har jo så mange venner. Vi trodde du hadde andre planer på halloween!»

Det er lett å tenke at venninnen din alltid har noe å gjøre en lørdagskveld. Hun har jo så mange venner. Hun virker alltid så sprudlende og glad. Jeg er den venninnen, men jeg har ingen planer. Tvert imot, jeg sitter hjemme i skrivende stund, på en fredagskveld uten en eneste plan i helgen. Ingen halloweenfest å dra på. Men det forteller jeg ikke til noen.

Ingen husket på meg

På videregående er du ofte splittet. På den ene siden har du den gamle vennegjengen din fra ungdomsskolen, og på den andre siden har du de nye vennene dine fra videregående. Der det ser ut som om mange av vennene mine sliter med å velge hvilken vennegjeng de burde prioritere, har jeg altså et annet problem.

Det er fredag kveld, og jeg sitter hjemme med foreldrene mine og ser på Gullrekka. Plutselig kommer jeg på at det er halloween neste uke. Jeg er ikke invitert til noen fest eller sammenkomst. Helgen min er tom, uken enda tommere. Samtidig ser jeg hvordan vennene mine koser seg på fest eller forteller på snapstory om hvilket kostyme de skal bruke på halloween. Hverken min videregående- eller ungdomsskolegjeng husket på meg.

De gjør det ikke med vilje

Det høres kanskje ut som om jeg har de verste vennene i verden. Det stemmer ikke. De er alle lojale, omsorgsfulle og oppmerksomme. De trodde bare at jeg hadde andre planer, alle sammen. «Du har jo så mange venner, vi var sikre på at du hadde andre planer. Det har du jo alltid.»

Men det har jeg altså ikke, jeg bare forteller om de gangene jeg er ute istedenfor de gangene jeg satt hjemme. Jeg vil jo virke interessant, og ofte har jeg jo planer også. Men i et kaos av gode venner, føler jeg meg av og til ensom. Du kan føle deg ensom iblant selv om du ikke egentlig er alene.

Ikke misforstå. Dette er ikke et rop om hjelp, tvert om. Det er viktig å huske at det er lov til å ta initiativ selv. Du er ikke rar eller barnslig av den grunn. Og kjære ungdommer, inviter venninnen din eller vennen din selv om du er sikker på at han eller hun ikke kan. Det koster deg så lite, men kan bety så mye. Å bli husket på er virkelig viktig.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.