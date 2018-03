Ungdomskriminaliteten i Oslo er blitt et alvorlig problem.

Byrådet kaster penger etter problemet for å løse det. Likevel ser vi at tiltakene er verdiløse.

I Oslo har antall lovbrudd blant unge under 18 år økt med 25 prosent på et år. Politiet forteller at kriminelle nettverk rekrutterer barn til å selge narkotika.

I flere bydeler har det vokst frem en urovekkende voldskultur. Dette ser vi også i Osloskolen.

Byrådet svarer med en symbolpolitikk som ikke fungerer. Byrådets områdeløft til hundrevis av millioner kroner årlig har ikke fungert.

Mye penger, men dessverre minimal effekt.

Arbeiderpartiets skylapper vokser i takt med utfordringene.

Utfordringene er størst i bydeler med høy andel innvandrere. Dette er et tegn på dårlig integrering. Integrering er viktig for å forebygge kriminalitet.

Kontantstøtten er et stort hinder for integreringen. Barn av innvandrerforeldre går ofte ikke i barnehage og mister viktig opplæring tidlig i livet.

Derfor mener Fremskrittspartiet at kontantstøtten må fjernes for å sikre tidlig integrering.

Vi vil også stille strengere krav til norskkunnskapene til barnehageansatte. I barnehagen får barn med manglende norskkunnskaper et bedre grunnlag som kommer godt med når de skal begynne på skole. I det lange løp forhindrer det frafall og invitasjon til kriminelle miljøer.

Byrådet svarer på utfordringene med millioner av skattepenger, men til ingen nytte.

Vi vil anerkjenne utfordringene og styrke integreringen for å forhindre en delt by. Oslo skal være en trygg by for ungdom

