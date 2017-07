Jeg kan ikke telle hvor mange ganger jeg har fått slengt i ansiktet at «jenter kan ikke spille fotball» | Pernille Skar Myhre (16)

På mange måter har Norge kommet lenger enn de fleste land når det gjelder likestilling, eller det er i hvert fall det vi sier selv. Men har vi egentlig det? Når fotball-EM sparkes i gang i Nederland, sparkes også kommentarene i gang.

Kommentarer som «fotball er ikke for kvinner» og «alle jenter er elendige i fotball» florerer i sosiale medier, og ikke bare der. Jeg kan ikke lenger telle på to hender hvor mange ganger mine lagvenninner og jeg har fått slengt i ansiktet at «jenter kan ikke spille fotball». Hvorfor? «Fordi vi er jenter».

Kjemper for å bli tatt seriøst

Det nytter ikke hva vi presterer. Det er blitt prentet inn at fotball – det er en guttesport. At jenter ikke er like gode som gutter til å sparke ball, er ikke noe de finner på selv.

Holdningene om at jenter ikke er verdt å satse på, eller har noe som helst på en fotballbane å gjøre finnes overalt, og kommer tvilsomt til å stoppe før noen begynner å gjøre noe for å utvikle kvinnefotball her til lands.

Som det gjøres i for eksempel, Frankrike, Tyskland og England. Norges topplag i Eliteserien, Brann og Rosenborg, har ikke engang et tilbud til kvinner. Er det resultater som skal avgjøre satsing? Eller er det bare slik at vi kvinner er dømt til å tape i denne debatten?

For skal vi se på det resultatmessige gjennom tidene, så går det ikke akkurat i herrenes favør heller, så jeg sitter igjen med spørsmålet om hvorfor vi jenter alltid må bevise noe.

Hvorfor må vi alltid må kjempe for å bli tatt seriøst? For mens kvinnene har tatt ni medaljer på de siste 11 europamesterskapene, har mennene tatt null. Sier ikke det nok?

Ser opp til de store

For uansett hvor langt vi selv tror vi har kommet når det gjelder likestilling, så spiller menn fotball, og vi kvinner? Vi driver med «kvinnefotball». Si meg gjerne hva som er forskjellen, og enda bedre, si meg hva som gjør det så forskjellig at vi trenger to forskjellige ord for det? Har ikke vi like stor bane? Like lange kamper? Like regler? Hmm.

Nå som fotballjentene har sparket i gang EM, håper jeg mediene løfter dem opp. Jeg håper flere gjør som Mats Møller Dæhli (applaus til deg), og fronter kvinner og jenter som spiller fotball. Små gutter og jenter ser opp til dere store, og fronter dere en tankegang som Dæhli har vi startet noe positivt allerede.

Jeg håper flere legger bort fordommene i en skuff som aldri åpnes igjen. Jeg håper vi bytter bort den eldgamle mentaliteten, og heier frem de norske jentene som vi ville heiet frem de norske landslagsgutta.

For i bunn og grunn, er det jo selve fotballen vi elsker, forguder og heier frem, er det ikke?