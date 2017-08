Kjære Nanna.

Jeg er en jente på 20 som fortsatt ikke har hatt sex. Jeg er kjempefortvilet over dette. Det har bare aldri oppstått en helt naturlig situasjon.

De aller fleste rundt meg har mistet jomfrudommen for lenge siden. Jeg føler meg fryktelig alene.

Jeg er helt klar, men jeg vil heller ikke hive meg på den første gutten jeg ser. Jeg er ikke typen til å feste og gå til sengs med hvem som helst. Jeg føler meg mislykket.

Jeg hører stadig at man ikke skal la seg påvirke av presset, men jeg føler virkelig på skammen. Jeg ønsker ikke at venninnene mine skal legge hånden på skulderen min og si «det skjer nok snart». Har du noen gode ord til en fortvilet meg?

Jente (20)

Sexologisk rådgiver Nanna Klingenberg svarer:

Kjære jente (20)

Tusen takk for spørsmålet ditt. Å føle seg utenfor og alene er vanskelig og slitsomt, og noen ganger kan det gjøre at vi blir skikkelig trist og lei.

Kanskje sitter man med tanker om at andre vet mer, skjønner mer eller har opplevd mer enn oss, og det kan være vanskelig og frustrerende.

Jeg oppfatter det du skriver, som todelt:

På den ene siden er du lei deg og frustrert over at du ikke har mistet jomfrudommen ennå, og på den andre siden vil du ikke at det skal skje med hvem som helst.

Når og hvordan vi velger å debutere seksuelt, er opp til hver enkelt. For noen er det viktig å ha en nær og trygg relasjon til den man skal gjøre det med, mens for andre er fokuset kanskje heller å bare bli ferdig med det.

Dessverre er det nok slik at noen angrer på hvordan eller hvem man hadde sex med første gang, og for å slippe dette er det lurt at man lytter til seg selv istedenfor å følge resten av vennegjengen.

Styrke å ta egne valg

Du spør om jeg har noen gode ord til en fortvilet deg, og det tror jeg at jeg har.

Istedenfor å føle på skam over at du ikke har debutert seksuelt, kan du kanskje heller føle på stolthet over at du kjenner deg selv, at du kan stå imot press fra dem rundt deg og at du følger dine egne følelser?

Det er i hvert fall slik jeg tenker om deg etter å ha lest spørsmålet ditt.

Jeg synes det høres ut som om du kjenner deg selv ganske godt, at du vet hva som er riktig, og ikke riktig, for deg, og at du lytter til deg selv.

Hvilke erfaringer vi sitter med, er det bare vi selv som har svaret på, og det er ikke slik at noen kan vite hvor erfaren eller uerfaren man er.

Å ta egne valg og stå for disse selv når man opplever at andre velger annerledes, er en veldig god styrke å ha, og det er mye av dette voksenlivet handler om.

Fokus på person, ikke debut

Du skriver at du ikke er typen til å feste og gå til sengs med hvem som helst. Jeg leser dette som at du gjerne vil ha en god relasjon til den du skal være med, men at du ikke helt vet hvordan du kan møte vedkommende.

Akkurat dette med å møte noen kan være vanskelig for alle.

Kanskje det finnes noen andre måter du kan møte noen på enn på fest? Har du tenkt gjennom hvordan du ønsker at personen skal være?

Ved å legge vekk fokuset på å debutere, men heller tenke at du har lyst til å møte noen som du liker og som du har lyst til å bli bedre kjent med, kan det hende at den naturlige situasjonen som du ønsker deg, vil oppstå.

Varm hilsen fra Nanna, sexologisk rådgiver (NACS)