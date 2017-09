Denne valgkampen har vært preget av personangrep og kritikk av andres politikk fremfor snakk om egen politikk.

Jeg har lest artikkel etter artikkel der politikere hugger løs på hverandre. Når dette er de eneste artiklene som får plass i mediebildet, bidrar vi til å lage et skjevt bilde av politikken.

Dette leserinnlegget er en henvendelse til alle ungdommer som tror at politikk bare er krangling.

Politikk for meg er sene kvelder på partikontoret der et par av oss engasjerte og «kule» ungdommer sitter og maler et banner rett før en aksjon eller demonstrasjon neste dag.

Politikk for meg er sommerleir på Utøya hvor jeg får møte flere hundre engasjerte ungdommer. Vi spiller kort, bader og diskuterer hvor dårlige geografikunnskaper Oslofolk har.

Politikk for meg er muligheten til å stå på stand sammen med Marianne Borgen, den beste ordføreren i Oslos historie, mens jeg forteller henne om hvilke saker jeg er opptatt av.

Kanskje overbeviste ikke dette deg, men for å være sikker må du prøve. Bli medlem og kom på et møte!