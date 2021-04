Hva jeg lærte av en hane

Olivia Vik (14)

Min hane har lært meg at verden har begynt å få altfor lite respekt for maten vi spiser hver dag, skriver Olivia Vik (14). Foto: Shutterstock / NTB

Nå tenker kanskje du at jeg er blitt vegetarianer, men det har jeg ikke.

Jeg har høner i hagen. Fire fjærkledde brune og runde høner som gir oss egg hver dag. Hønene elsker å være ute sammen. En dag oppdaget vi at den ene var en hane.

Haner er ikke spesielt ønsket i et nabolag, så vi måtte dessverre slakte den. Da ble min gamle bestefar tilkalt.

Det var veldig merkelig da vi skulle spise den. Det var rart å tenke på at dette en gang var en hane, spesielt siden jeg hadde sett den vokse opp. Jeg syntes nesten det var litt ekkelt å se på den som et stykke kjøtt.

Og jeg turte ikke å spise så mye, noe som er rart, siden jeg jo spiser kylling til vanlig. Men bare fordi jeg hadde sett prosessen selv og hvordan hanen hadde havnet på tallerkenen min, syntes jeg synd på den.

Jeg tenker at du, akkurat sånn som meg, har hatt lyst på kylling til middag. Du drar til butikken og kjøper kyllingfilet. Så drar du hjem og steker den uten å tenke mer over det. Du forsyner deg godt og kaster restene. Høres det kjent ut?

Mer respekt for maten

Min hane har lært meg at verden har begynt å få altfor lite respekt for maten vi spiser hver dag. Kyllingfilet er blitt til noe man bare kjøper i butikken. Nå har jeg skjønt at det er feil. Jeg mener vi må tenke mer over hvor maten kommer fra.

Nå tenker kanskje du at jeg er blitt vegetarianer, men det har jeg ikke. Jeg mener ikke at du skal slutte å spise kjøtt. Men jeg mener at når vi går i butikken, så er det viktig å tenke over at maten vi kjøper, ikke bare er et stykke kjøtt. Det har vært levende en gang. Og kjøttet har vært gjennom en lang prosess for å bli den maten du spiser.

Jeg oppfordrer alle til å ha respekt for det vi spiser, og jeg kommer i alle fall aldri til å kaste kjøtt igjen.

