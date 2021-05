Ungdommen må skjerpe seg

Emma Tomlinson 16 år

39 minutter siden

De siste helgene har det vært feststemning i flere av Oslos parker og friluftsområder. Foto: Stein J. Bjørge

Vi er ikke viktigere enn de sårbare i samfunnet.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Kjære alle ungdommer, ungdommer som meg selv. Ingen av oss er perfekte, men vi må faktisk skjerpe oss. Pandemien har påvirket oss alle, noen mer enn andre. Dessverre er det slik at en del ungdommer tilsynelatende har gitt opp på oppløpssiden.

Flere steder i landet rapporterer politiet om større ungdomsfester utendørs. Noen steder har opp mot 1000 ungdommer samlet seg i store grupper. Jeg vet at vi er lei, men dette gjelder oss alle sammen. Vi kan ikke gi opp på oppløpssiden.

Større enn seg selv

Jeg er 16 år gammel, jeg elsker å trene og være sammen med venner. Dette er noe jeg ikke kan gjøre særlig mye av nå. Jeg har heller ikke kunne gjøre mye av dette på over ett år. Det er mitt bidrag til en dugnad som er mye større enn bare meg.

Jeg vet at det kan være vanskelig alltid å være påpasselig. Det er lett å glemme spritvask til enhver tid. Det kan være vanskelig å huske faren for kontaktsmitte, og plutselig sitter man litt for nærme kompisen i klasserommet.

Men nok får faktisk være nok.

Vi er ikke viktigere enn de sårbare i samfunnet. Vi er ikke viktigere enn helsevesenet, besteforeldrene våre eller vennene våre med underliggende sykdommer.

Emma Tomlinson (16). Foto: Privat

Menneskelig å feile

Når ungdommer samles i stort antall, uten munnbind, uten å holde tilstrekkelig avstand og i alkoholpåvirket tilstand, tar vi et valg. Da sier vi at vi er viktigere enn andre i samfunnet. Nå må vi helt klart skjerpe oss!

Ungdommen har mistet mye av den tiden som skal være med å forme oss som voksne. Vi har mistet tid til å være sammen med venner, og russetiden blir ikke slik som vi hadde håpet. Men vi er altså ikke viktigere enn andre i samfunnet.

Jeg skal være ærlig nok til å si at jeg også gjør feil. Det er som kjent menneskelig å feile. Men noen feil er så grove at de faktisk ikke skal skje. Ungdommer er ikke udødelige, vi heller. Noen kan bli alvorlig syke av covid-19, men mest av alt så er det stor fare for at vi smitter andre som blir skikkelig syke.

Hold ut

Vi er så nær målet! Flere og flere får muligheten til å få vaksine. Vi har akkurat klart å begynne å slå ned den tredje smittebølgen. Samfunnet er på vei til å bli gradvis åpnet igjen. Og så klarer vi å gjøre noe så dumt.

Det er ikke bare vår feil at det er smitte i samfunnet, men hvis vi fortsetter som dette, så er det vår feil at vi ikke kan åpne opp igjen. Hvis alle holder seg i skinnet, holder seg hjemme, holder avstand, har få nærkontakter, er det mye større sjanse for at vi kan returnere til normalen om ikke så lenge.

Så hold ut folkens, unge som gamle.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.