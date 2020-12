17. desember: Vi trenger alle omsorg i 2020

Arina Aamir (15) nestleder, Aker Unge Høyre

Arina Aamir i Unge Høyre mener det er mange som fortjener litt ekstra omsorg i denne tiden. Foto: Morten Uglum

Flere som vil være der for hverandre, enn å gjøre vondt.

Da jeg ble spurt om å skrive et innlegg til denne julekalenderen, visste jeg ikke helt hvem eller hva jeg skulle skrive om. For akkurat under denne tiden trenger vi alle hverandre.

2020 har vært et krevende år for mange av oss. Men vi ville aldri innsett hvor viktig det er at vi står sammen uten dette året.

Vi lever i en verden hvor sivile blir drept, hvor millioner av jenter blir giftet bort i en ung alder, hvor konflikter blusser opp og uskyldige liv går tapt grunnet pandemien som rammer oss alle.

Det er vanskelig å tro at noe er positivt som skjer midt oppe i alt det negative. Bare her i Norge møter unge på trusler og hets kun ved å ta del i den offentlige debatten. Stadig flere blir kritiske til islam, og hatgrupper som Stopp islamiseringen av Norge (Sian) ser ut til å vokse.

Sterkere

Likevel er vi mange som står sammen. Vi er mange som står sammen i kampen mot dem som prøver å splitte oss. Vi er mange som står sammen mot dem som gjør urett. Vi er enda flere som står sammen i kampen om å komme tilbake igjen, sterkere enn noen gang.

Alle konfliktene, hatgruppene og pandemien som rammer oss alle, har ikke gjort oss svake. Det har fått oss til å innse hvor sterke vi er sammen. Man innser at det kun er når vi står sammen, at vi kan bekjempe dem som ønsker å innskrenke vår rett til å være oss.

I høst fikk Arina Aamir i Unge Høyre være utviklingsminister for en dag. Foto: Plan International Norge

Under denne tiden er det viktigere enn noen gang at vi står sammen slik at Aisha fra Pakistan kan komme tilbake på skolebenken igjen når koronaen er over. Slik at Per som kommer fra en kristenkonservativ familie, kan komme ut av skapet. Og slik at jødiske Shira kan være åpen om sin tro uten å være redd for sitt liv.

Ta vare på hverandre

Denne julen er det ikke bare en minoritetsgruppe vi må ta vare på, men denne julen er vi alle nødt til å ta vare på hverandre.

Det er mange som ønsker noen vondt eller som vil innskrenke ytringsfriheten. Det finnes også folk som tyr til vold, fremfor å bruke sitt sterkeste våpen, nemlig sin stemme til å forandre urett til rett.

Men da må vi huske på at vi er enda flere som ønsker å være der for hverandre, støtte hverandre og bli hverandres styrke midt opp i alt det grufulle som skjer.

Derfor vil jeg takke 2020 for å ha hjulpet oss med å innse at det er på tide at vi står sammen som ett og samme lag. Det er på tide at vi forstår at det er sammen vi står sterkest!

Hva er det ekstra viktig å huske på denne julen?

– Det man skal passe ekstra på denne julen, er at selv om vi må holde avstand, må vi likevel ta vare på hverandre. Det er meget viktig at vi inkluderer alle som føler seg ensomme på denne tiden, selv om det mest sannsynlig ikke blir fysisk.

