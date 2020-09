Mer motorvei har nok en gang fått trumfe klima og oss unge

Nora Selnæs (21) Leder, Oslo Grønn Ungdom

16 minutter siden

Elleve ungdommer har signert et opprop mot utbyggingen av E18. Stian Lysberg Solum / NTB

Fylkestinget i Viken synes heller at billig bilpopulisme er viktigere enn å gjennomføre god klimapolitikk.

Se hvem som har signert oppropet nederst.

Vi har streiket for klima i over to år, men skrytet fra de voksne var bare et spill for galleriet. For når alt kommer til alt, synes tydeligvis fylkestinget i Viken at billig bilpopulisme er viktigere enn å gjennomføre god klimapolitikk og sikre godt kollektivtilbud.

I august sa Arbeiderpartiet og Senterpartiet i Viken ja til utvidelsen av E18. SV og MDG gikk ut av samarbeidet i fylket, fordi mer motorvei bryter med løftene om utslippskutt og satsing på kollektiv. 17. september skal fylkestinget vedta lånegaranti for prosjektet, og dermed kaster de bort milliarder av fylkets penger på mer utslipp og trafikkaos.

Miljøorganisasjonene og fagekspertene har protestert i månedsvis mot mer motorvei. En større motorvei vil ikke gi ren luft, godt kollektivtilbud og kutt i utslipp, bare mer kø. Også Ruter er kritiske til at mer vei vil gi raskere eller bedre busstilbud.

For pendlerne vil veien bli svindyr. Når veiprosjektet er ferdig, må en vanlig pendler regne med å betale 27.500 kroner i året i bompenger.

Komplett selvmotsigelse

De siste månedene har vi hatt en felles dugnad for å redde liv i koronapandemien. Men nå vil Viken og staten investere milliarder i noe som fører til økt trafikk og dermed økt luftforurensing. Luftforurensing forårsaker over tusen dødsfall blant sårbare grupper i Norge hvert år.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet velger å gjennomføre de borgerlige partienes prestisjeprosjekt, heller enn å levere på egne grønne løfter. Viken fylkesting hadde med E18 en svært god sjanse til å vise at de ville prioritere klima, buss og oss unge.

De kunne stått imot samferdselsminister Knut Arild Hareides spill: Han krevde klimafiendtlig motorvei for å levere klimavennlige løsninger som T-bane til Fornebu. Mens politikerne deler ut milliarder, er det vi unge som må ta den virkelige regningen. Men det er åpenbart ikke viktig for fylkestinget i Viken.

Vi, ungdommen, lurer på om det er dette vi kan forvente mer av fra politikerne? De som egentlig burde ivareta fremtiden vår.

Derfor demonstrerer vi utenfor fylkestinget, ved Oslo bussterminal, kl. 09.30 på torsdag den 17. september. Vi inviterer også herved Hareide til å møte opp og forklare hvorfor E18 er viktigere enn oss unge.

Disse har signert oppropet:

Aurora Kobernus, leder, Naturvernstudentene på UiO

Nora Selnæs, leder, Oslo Grønn Ungdom

Camilla Bjørnbakken Langen, styremedlem, Oslo Grønne Studenter

Torbjørn Wulfsberg, leder, Oslo SU

Hanna Lein Mathisen, leder, Oslo Unge Venstre

Nina Amin Kadir, leder, Akershus Grønn Ungdom

Rose Jahanfarah, leder, Viken Grønn Ungdom

Ole Jakob Bae Næss, leder, Spire Oslo

Joni Lundevall, leder, Natur og Ungdom Oslo

Even Jacobsen, leder, Grønn Ungdom Buskerud

