Norsk oljepolitikk er tidenes spill for galleriet

12.01.2023 09:00

SV og regjeringen sørger for at utvidelsen av oljenæringen fortsetter, mener debattanten. Bildet er fra da regjeringspartiene og SV møtte pressen i forbindelse med statsbudsjettet for 2023 29. november 2022.

SV gjør ikke nok for å bremse oljeletingen.

Sosialistisk Venstreparti (SV) jublet vilt da i høst de fikk utsatt den 26. konsesjonsrunden. Dette er imidlertid ikke noe å juble for, da det er gjennom en annen ordning at det store flertallet av norske letelisenser utdeles. Tidligere i uken kom nyheten om at regjeringen har lyst ut 47 nye oljeletingslisenser i den såkalte TFO-runden.

Det er nemlig slik at SV i budsjettforliket bare fikk gjennomslag for å utsette de nummererte konsesjonsrundene. Dette utgjør bare en liten del av letelisensene som utstedes. Dermed sørger SV og regjeringen for at utvidelsen av oljenæringen fortsatt har gassen i bånn.

Fakta Slik får oljeselskapene letelisens Oljeselskapene kan enten få letelisens gjennom de nummererte konsesjonsrundene eller gjennom TFO-runden (tildelinger av forhåndsdefinerte områder).

De forhåndsdefinerte områdene er områder hvor det har vært petroleumsvirksomhet tidligere.

De nummererte konsesjonsrundene innebærer områder som ikke er inkludert i TFO-området. I disse områdene er det knyttet større usikkerhet til resultater fra leteaktivitet. Kilde: Norsk petroleum Vis mer

Naiv klimapolitikk

Hovedårsaken til Norges mangelfulle innsats på klimafeltet er vår naive tro på at utvidelser av norsk oljeindustri skal bidra i det grønne skiftet. Hele 25 prosent av Norges klimagassutslipp kommer fra produksjonen av olje og gass.

Dersom vi i tillegg regner med utslippene knyttet til bruk av oljen og gassen, blir Norge en langt større klimasynder. Norge, et land med omtrent 5 millioner innbyggere, er nemlig verdens 9. største eksportør av klimagassutslipp.

Det internasjonale energibyrået (IEA), FN, en samlet miljøbevegelse og flere toppøkonomer peker alle på det samme. Det er uforenlig med Parisavtalen å lete etter mer olje.

Likevel later regjeringen som om denne realiteten ikke finnes. Jonas Gahr Støre virker mer opptatt av å lytte til oljelobbyister enn klimaforskerne.

Ren gambling

Når den største importøren av norsk olje og gass, EU, varsler at de skal nå netto nullutslipp innen 2050, bør alarmbjellene ringe hos de som mener at oljeindustrien skal utvides inn i all overskuelig fremtid.

Verden er midt i en omstilling fra fossil til fornybar energi, og verden vil fremover ha et dalende behov for norsk olje og gass. Det internasjonale energibyrået anslår at etterspørselen etter olje vil synke med 75 prosent frem mot 2050.

Istedenfor å bruke milliarder av kroner på en klimafiendtlig industri bør vi heller bruke ressursene våre på fornybarnæringen.

Dersom Norge skal nå sine klimamål og være en pådriver i det grønne skiftet, er vi nødt til å stanse den bunnløse letingen etter enda mer olje. Det er på tide at SV og regjeringen slutter å gjemme seg bak minimale fremskritt og faktisk setter en stopper for norsk oljeleting.

