Derfor publiserer vi færre anonyme innlegg på Si ;D

Amalie Lereng Si ;D-ansvarlig

6 minutter siden

Dersom man tillater unge å skrive anonymt, senker man terskelen for å delta. Samtidig har det noen ulemper, skriver Si ;D-ansvarlig Amalie Lereng.

Det har skjedd et skifte på Si ;D de siste årene. Det er det flere grunner til.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her

«Kjære Aftenposten. La oss ungdommer være anonyme om vi ønsker det», skriver 15 år gamle Ingvild Herstad Elvenes på Si ;D 6. desember. Da hun sendte inn et innlegg til oss i høst, ønsket hun å være anonym, men fikk beskjed om at det dessverre ikke var mulig. Det er Elvenes kritisk til. Skal vi ungdommer trenge å være selvsikre for å dele meningene våre? spør hun.

Dersom man tillater unge å skrive anonymt, senker man, som Elvenes skriver, terskelen for å delta. Samtidig har det noen ulemper.

Diskusjoner internt

Gjennom årene har vi hatt flere diskusjoner internt om hvor terskelen for anonymitet skal ligge. Når vi den siste tiden har landet på en strengere linje, er det først og fremst fordi vår viktigste jobb er at unge debattanter skal bli tatt på alvor. Vår erfaring er at dette er lettere med fullt navn og bilde. Det gir innleggene mer tyngde. I presseetikken er det også et krav om at kilder som hovedregel skal navngis.

Selv har jeg jobbet i redaksjonen siden 2014. På den tiden var terskelen for å være anonym lavere, og signaturer som «jente (16) og «gutt (15)» var ofte å se i spaltene. Selv om vi fikk tilsendt flere innlegg den gangen, så vi samtidig at enkelte tok debattantene mindre på alvor. Både Si ;D og debattantene ble på mange måter lett å harselere med.

Målet for Si ;D er å skape debatt, og vår erfaring er at det gir en bedre debatt når man vet hvem man diskuterer med.

Vurderer fra sak til sak

Aftenposten har en av landets største debattflater, og redaksjonen har følgelig stor definisjonsmakt i det offentlige ordskiftet. Dersom vi lar ungdom skrive anonymt om temaer som for eksempel lekser, klima og skolepolitikk, sender vi samtidig et signal til andre om at dette er temaer man ikke kan eller bør diskutere under fullt navn. Det er uheldig.

Så er det ikke slik at man aldri kan være anonym hos oss. Vi gjør selvstendige vurderinger for hver enkelt sak. Generelt kan man si at terskelen for å være anonym på Si ;D, blir høyere jo eldre man blir. Temaet man skriver om, er også helt avgjørende. Da spør vi blant annet: Er anonymitet den eneste måten å få frem dette perspektivet på? Hvilke konsekvenser kan innlegget få for debattanten dersom det står med fullt navn? Det hender også at vi ber skribentene signere anonymt.

Viktig debatt

Elvenes trekker også frem at flertallet av dem som er på trykk i Si ;D, har verv i partier eller organisasjoner. Si ;D på sitt beste er når vi løfter frem alle mulige stemmer i debatten - både dem med og dem uten verv. Her kan vi bli bedre.

Selv om Si ;D som debattarena snart fyller 18 år, er ung debatt på mange måter fremdeles nybrottsarbeid. Derfor er vi helt avhengige av tilbakemeldinger fra de unge, og vi er glade for at Elvenes løfter denne debatten. Om du som leser, har innspill om saken, så send oss gjerne en mail på sid@aftenposten.no.

