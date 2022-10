Jeg er også sjokkert over hvor lite studieforberedende forberedte meg på studier

Maia Hollender Leder, Oslo Grønn Ungdom

8 minutter siden

Universitetsplassen i Oslo. Debattanten beskriver en mye større frihet på universitet enn på videregående.

Men ikke av samme grunn som lederen av Oslo Unge Høyre.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her

I likhet med Elisabeth Tangen, leder for Oslo Unge Høyre, begynte jeg også på studier i høst. Hun skriver i Si ;D at hennes overgang fra videregående til studier har vært brå på grunn av at eksamen er helt annerledes, undervisningen er mer komplisert, og at det man skal lære, må man finne ut av selv.

Men for meg var det noe helt annet som overrasket. Jeg opplevde fraværsreglene på universitetet som revolusjonerende.

De er noe helt annet enn på videregående: Universitetene har lite obligatorisk oppmøte. Jeg står mye friere til å disponere egen tid, og jeg kan fordype meg i de delene av pensum jeg selv synes er mest interessant – ikke de delene som læreren gjør til en innleveringsoppgave. Iblant kan jeg sløyfe en time undervisning til fordel for et spennende fagseminar.

Kort sagt: Jeg står friere fordi universitet har tillit til at jeg selv lærer meg det jeg skal i løpet av semesteret.

Fraværsattester viser en grunnleggende mistillit

De strenge fraværsreglene på videregående gjør det derimot vanskelig å få tillit. I dag ser et sykdomsforløp omtrent slik ut: Du er forkjølet, sier du? Da får du pent bestille legetime samme dag, vente på en fastlege som er under press arrow-outward-link (om du fortsatt har fastlege), sitte i venterommet sammen med noen av samfunnets mest sårbare for virusinfeksjoner, snakke med legen noen minutter, og så til slutt få med et skriv som dokumenterer at jo, du er faktisk forkjølet, og du bør blir hjemme for å unngå å smitte resten av klassen.

Kanskje får du ikke dokumentasjonen? Resultatet blir at du har brukt tid og penger på å dra til legen mens du egentlig burde ha brukt tiden på å bli frisk. Naturlig nok mener leder i Allmennlegeforeningen at fraværsattester er feil bruk av medisinsk kompetanse. arrow-outward-link

Fraværsattester viser en grunnleggende mistillit mellom elev og lærer. En fraværsgrense på 10 prosent hindrer lærere i å gi den slacken noen elever trenger for å komme seg gjennom en tung periode.

Det viktigste er vel tross alt å lære pensum?

Skolen må ha tillit til at elevene møter til timene av eget ønske, ikke fordi de blir tvunget til det. Universitetet gir deg frihet, fordi de stoler på at du selv lærer det du skal.

Alle lærer på forskjellige måter: Noen vil fordype seg på egen hånd, noen trenger å diskutere faget med læreren, andre vil diskutere i grupper. Det viktigste er vel tross alt å lære pensum, ikke å ha fullstendig oppmøte i alle timer. Også på videregående.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!