Argumentene mot kjønnsløse doer viser likestillingens hull

Kirsti Sæternes Politisk styremedlem, Humanistisk Ungdom

Kristina Elizabete Timermane Williamson Politisk nestleder, Humanistisk Ungdom

Nå nettopp

For å gi menn en innføring i korrekt toalettbruk burde kjønnsnøytrale toaletter være til stede under oppveksten, skriver debattantene.

Kjønnsdelte toaletter er et likestillingsproblem. Pissing utenfor kanten er et oppdragelsesproblem.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Humanistisk ungdom ønsker å fjerne kjønnsskiltingen på do. I sitt svar til oss 4. oktober understreker student Jack Chen poenget: Likestillingen er ikke kommet langt nok.

Vi er enige i at problemene er mange, og at de de delvis blokkerer hverandre. Men det er kanskje det dårligste argumentet for ikke å gjøre noe.

Chen mener kjønnsløse toaletter kan vurderes «når alle menn begynner å tisse korrekt, alle menn slutter å være ekle på byen, og alle menn slutter å gjøre overgrep». Han spør også om vi har reelle løsninger på disse utfordringene uten å fremme noen selv.

Et oppdragelsesproblem

Det er et likestillingsproblem når gutter ikke lærer:

personlig hygiene

ikke å være ekle på byen

ikke å begå overgrep

Vil menn ta hensyn når de deler do med de sittende? Eller lærer de ikke empati heller? I så fall har vi enda mer å ta tak i.

Og hvorfor forventes kvinner å holde en høyere standard enn menn? Hvorfor har vi ansvar for å holde dassen ren og pen, mens menn kan tisse hvor de vil, og det «er normalt»?

Strukturen er ineffektiv og diskriminerende. Kjønnsdelte toaletter er et likestillingsproblem. Pissing utenfor kanten er et oppdragelsesproblem.

Veien videre

Løsningen? Vi må ha mange. Her er to forslag:

1. For å gi menn en innføring i korrekt toalettbruk burde kjønnsnøytrale toaletter være til stede under oppveksten. Barnehage til ungdomsskole burde innføre dette for å gjøre gutter oppmerksomme på hvor de pisser. Foreldrene må på banen. Eksponering og rutine bidrar til normskaping.

2. Når Chen sier menn har et svakere forhold til hygiene, viser han hva vi må fokusere på. 5i1-sjampo er ut. Vi bør utvide tilbudet for personlig hygiene-produkter for menn. Det kan gi dem et bedre forhold til seg selv, sin egen kropp og menneskene rundt seg.

Problemene Chen tar opp, skal ikke avfeies. Men de er argumenter for likestillingens hull, ikke mot kjønnsnøytrale toaletter. Det er bra flere ser at toaletter ikke er hele løsningen.

Da får vi brette opp ermene og trå til side ved side. Når vi først går likestillingens vei, bør vi gå til veis ende og ta for oss både toaletter og barneoppdragelse. Og alt det andre.

