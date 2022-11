Da jeg var 16 år, kalte Dag Sørås meg en «fitte» fra scenen. Fredag fikk han vikariere for Atle Antonsen.

12 minutter siden

I stand up-showet «Emokrati» fra 2018 brukte komiker Dag Sørås (bildet) flere minutter på å harselere med Gloria Andersen og hennes Si ;D-innlegg. Da var hun 16 år.

Aftenposten advarte meg om at leserinnlegget mitt kunne føre til reaksjoner. Men å bli kalt «fitte» av en voksen mann foran en fullsatt sal var jeg ikke forberedt på.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her

Les hva Dag Sørås svarer, nederst i artikkelen

Da jeg var 16 år, skrev jeg et Si ;D-innlegg som handlet om krenkelser. Innlegget mitt ble publisert i begynnelsen av 2018, da folk så smått begynte å si ifra om krenkelser.

Mye har skjedd siden da, og det er mulig jeg hadde formulert teksten på en annen måte dersom jeg skulle skrevet den i dag. Aftenposten sa at jeg måtte være forberedt på en del reaksjoner ettersom jeg skrev om et betent tema. Det skulle jeg vel tåle, tenkte jeg.

En «ufølsom fitte»

Noen år senere kom jeg over Dag Sørås’ standup-show «Emokrati» fra 2018, samme år som teksten min var blitt publisert. Showet i sin helhet ligger ute på Youtube, og der dukker plutselig mitt navn opp.

«16 år gamle Gloria har skrevet en kronikk i Aftenposten ...»

Etter det hamret Sørås løs fra scenen. I løpet av noen minutter kalte han meg blant annet en «ufølsom fitte», og han sa at jeg var «alt som er galt med den der typen unge mennesker».

Først lo jeg. Jeg prøvde å overbevise meg selv om at dette var morsomt, for jeg ville jo ikke være som han sa jeg var, «en selvhøytidelig, humørløs, overprivilegert tenåring».

Men så er jeg vel kanskje alt dette i enda større grad nå som jeg velger å si ifra.

For jeg synes ikke dette var morsomt. Jeg syntes det var ekkelt at en voksen mann kalte meg en «ufølsom fitte» foran en fullsatt sal.

Her kan du se hva Dag Sørås sa (1.06.40 og utover i videoen)

Skremmer bort kvinner

Med tanke på publikums latter og applaus vet jeg at utskjellingen var humor i manges øyne. Det er synd, for Amnesty har rapportert at to av tre kvinnelige politikere har opplevd netthets. Sørås’ kommentarer er kun et eksempel på problemer kvinner risikerer å møte når de ytrer seg offentlig. Det er skremmende at noen tar dette som underholdning.

For meg var kommentarene fra Sørås effektive i å hindre meg i å delta i samfunnsdebatter.

I radioprogrammet «Misjonen» valgte P4 på fredag å erstatte Atle Antonsen, som hetset på grunn av hudfarge, med Dag Sørås, som hetset en 16-åring og brukte kjønn som skjellsord.

Vil ikke sammenligne

Jeg kan ikke sette meg inn i hvordan det er å bli diskriminert på grunn av hudfarge, slik som Sumaya Jirde Ali ble utsatt for. Jeg vil på ingen måte sammenligne alvoret i sakene, og Sørås kan gjerne vitse om meningene mine, men jeg reagerer på personangrep.

Rett før Sørås trakk frem en kopi av debattinnlegget mitt i showet sitt, sa han var glad han fant innlegget, fordi han begynte å gå tom for ideer å vitse om.

Når han da tenkte at det å gå til personangrep på en mindreårig var løsningen på idétørken, skulle han bare akseptert at han ikke hadde noe å komme med.

Slik svarer Dag Sørås: – Tror jeg gjorde henne en tjeneste

Denne kritikken har jeg svart på for to år siden, da Gloria kontaktet meg i forbindelse med et program hun skulle lage på studentradioen om saken. Jeg svarte ganske umiddelbart, men da Atle Antonsen-saken på magisk vis har gjort dette relevant igjen, får jeg gjenta meg selv for offentligheten her.

Som jeg sier i den aktuelle vitsen (og la meg nå understreke at det er en vits, fremført i en humorforestilling), så poengterer jeg at det som provoserte meg mest med Glorias innlegg, var hvor mye det minnet meg om meg selv da jeg var på den alderen. Så da kaller jeg vel også meg selv for «en fitte». Jeg ville dog muligens omtalt meg selv som «en kuk», men dette blir flisespikkeri.

Var slik selv

Videre kommenterer jeg faktisk Glorias innlegg tre ganger i løpet av showet, da det også er del av avslutningsvitsen og på mange måter en rød tråd gjennom siste halvdelen av showet. Grunnen til det er at hennes ord personifiserte akkurat den typen bedrevitende, skinnhellig og påståelig ungdom som jeg selv har vært.

Kanskje Gloria redder dagen denne gangen også

Jeg må også kommentere Glorias påstand om at jeg snakket om henne på grunn av «idétørke». Det var mer en tørke etter en sak jeg kunne snakke om som oppsummerte showet. Det er det jeg sier, at rett før premieren dukket denne herligheten av en kronikk opp og reddet avslutningen.

Nå har jeg premiere på nytt show rett over nyttår, så kanskje Gloria redder dagen denne gangen også.

I godt selskap

Ut over det vil jeg vel si at når hun går ut med krasse påstander i en av landets største aviser, må hun være åpen for å få tilsvar. Det er jo trist å lese at mine vitser (igjen, fremført på en humorscene) har hindret Gloria i å delta i samfunnsdebatten, men da tror jeg ærlig talt at jeg gjorde henne en tjeneste.

For det første gikk det jo flere år før hun oppdaget at jeg hadde snakket om henne, uten at jeg så noen nevneverdige bidrag fra henne i mellomtiden.

For det andre vet jeg ikke om offentlig ordskifte er noe for henne, om alt som skal til for å vippe henne av pinnen, er en komiker som gjør narr av hennes omfattende samfunnsanalyse.

Men om man ser hele nevnte «Emokrati», så vil man se at jeg også kritiserer empati, demokrati, islamister, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, sosialister, Mannegruppa Ottar, feminister, nære venner, min egen far, min avdøde svigerfar, og ikke minst meg selv. Så Gloria er i godt selskap.

Dag Sørås

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg til saken!