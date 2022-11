La alle som er født i 2005, få drikke alkohol fra 1. januar.

Bård Malde-Frøyland 19 år, født i desember

7 minutter siden

Det skal liksom bare være ulemper ved å være født sent på året! Og så skal vi ikke slippe inn på byen heller? spør debattanten.

Kullene burde få fullføre ungdomstiden sammen!

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her

Den nå avdøde komikeren fra Stavanger Per Inge Thorkildsen sa: «Gi ungdommen en flaske brennevin før idretten tar dem.» Til det svarer jeg: «Gi dem da brennevinet på samme tidspunkt!»

La meg forklare. Jeg som er født i slutten av desember, måtte vente et helt år etter at de jeg gikk i klasse med som er født samme år som meg (altså hele min vennekrets), fikk komme inn på byen.

Dagens regelverk fører til at ungdom sniker seg inn på utesteder og bruker falsk ID. Ja, fordi vi som er født sent på året, har også lyst til å bli med på moroa med dem som er født måneder, uker eller bare timer før oss.

Venting og utestenging

Nå er det snart ett år siden vennene mine fylte 20 år, og jeg har måttet vente nesten like lenge med å kjøpe alkohol på over 20 prosent. Noe som landet over fører til at de som er født i januar, hver uke deler ut Jägermeister til klassekameratene sine som er født i desember.

Så har jeg også måttet vente i snart et år for å komme inn på utesteder med 20-årsgrense. Noe som igjen fører til at mange ungdommer som meg blir utestengt, ikke bare indirekte av vennene sine, men også av vekterne. Vektere som på grunn av dagens regelverk spyler inkludering ned i dass fordi det står feil tall på legitimasjonen og, etter mitt syn, feil bokstaver i Norges lover.

Gjør det meste sammen

Jeg sier ikke at kjøp av alkohol til mindreårige forsvinner hvis vi setter en felles dato for at et årskull får lov til å drikke. Jeg sier heller ikke at ungdom vil slutte å prøve å snike seg inn på byen. Men jeg tviler på at det øker.

Om noe er det flere faktorer som peker mot et mye mer ryddig drikke- og uteliv. Omtrent alle som går i samme klasse, vil ha lov til å gå på byen og drikke samtidig. Alle vekterne som er dårlige til å regne, får en mye enklere oppgave med å sjekke legitimasjon. Noe de sliter overraskende mye med nå, ettersom jeg gjentatte ganger har sluppet inn på 20-årssteder.

Det er merkelig at alle kull går gjennom det meste sammen. Man starter på skolen samtidig, konfirmerer seg samtidig, får stemmerett samtidig, men alkoholaldersgrensen er ekskludert fra forståelsen av kullet som en enhet.

Fantastisk nyttårsfeiring

Forskning arrow-outward-link fra Folkehelseinstituttet viser tydelig at barn født fra oktober til desember har vesentlig større sannsynlighet for å bli diagnostisert med ADHD. Det norske G17-landslaget hadde i 2017 13 av 17 arrow-outward-link spillere som var født i årets to første måneder. Det skal liksom bare være ulemper ved å være født sent på året! Og så skal vi ikke slippe inn på byen heller?

Det er så mye forbedringspotensial her, og det eneste man trenger å gjøre, er å endre på en lov. Så hvorfor ikke? Og tenk på den fantastiske nyttårsfeiringen som er i vente for kommende ungdomskull dersom dette innføres!

Dette er en debatt det er vanskelig å finne spor av i norsk offentlighet, derfor ønsker jeg å sette dette på dagsordenen nå! La kullene få fullføre ungdomstiden sammen. Og la meg slippe å stå igjen gråtende utenfor utestedet fordi jeg ikke fyller 20 år før om noen uker.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg til saken!