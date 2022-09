Flere må innse at fotball ikke er et TV-program

Jørgen Schønberg-Grevbo (19)

8 minutter siden

Stabæk-supportere under Obos-ligakampen mot Brann på Nadderud stadion i år.

Nordmenn er for opptatt av utenlandsk fotball. Møt heller opp og støtt ditt lokale fotballag.

Det har så langt vært en bra sesong for norsk fotball. Jeg opplever at det er en økt interesse og engasjement rundt både Eliteserien og Obos-ligaen. Etter supportere landet over har måttet slite med nedstengning og restriksjoner, er vi endelig tilbake på tribunen.

Likevel er det fortsatt utenlandsk fotball det prates om på skolene, arbeidsplassen og pubene rundt omkring. Det er dessverre slik at den norske fotballen ofte havner i skyggen i mediene, men også i fotballsupporteres hverdag.

Dette er det nødt til å gjøres noe med.

Tilhørighet

At engelsk fotball er så populært, handler mye om kvaliteten på spillet. Ja, selvfølgelig er det høyere tempo og bedre kvalitet, men hvorfor er det så viktig?

Fotball handler om følelser og samhold, og om felles lidenskap og smerte. Som Stabæk-supporter drar jeg ikke på Nadderud for å lære om det fotballfaglige eller se på bra spill. Det får man ikke gjort på samme måte på tribunen som i sofaen. Jeg reiser for å møte venner, snakke om fotball, dele følelsene og se på fotballen vi er så glade i.

For meg har det alltid vært en vane å dra på Stabæk-kamper. Denne følelsen av tilhørighet har gitt meg så mange gleder, men også mange nedturer.

Sofa-supporterne kan godt si at de føler en tilknytning til laget sitt i England, men dette kan ikke sammenlignes. Å oppleve fotball på stadion i medgang og motgang med venner er en følelse som ikke kan beskrives.

Fotball oppleves best på tribunen, så folk må komme seg opp av sofaen og inn på stadion. Hvis du sier at du er glad i fotball, men sitter i sofaen hver helg og ser på TV, har du ikke opplevd disse følelsene.

Laget ditt trenger deg

Å møte opp på stadion uansett motstander er grunnmuren i å skape en god kultur. Laget du heier på, er det samme uansett om det er lokaloppgjør, toppkamp eller første runde i cupen.

Noen kamper er viktigere enn andre, men laget trenger deg uansett. Om du synger til du blir hes, flagger til du blir støl eller bare er til stede, vil spillerne få den støtten de trenger for å prestere.

Spillerne er bare vanlige mennesker, de også. De trenger støtte og tilbakemeldinger for å hente motivasjon.

Hvis du sitter i sofaen og klager, har du ikke gjort din innsats for at de skal prestere. Du har et ansvar for laget ditt.

Mange supportere må gå i seg selv og innse at fotball ikke er et TV-program. Fotball er så mye mer enn bare et spill.

Det handler om å støtte sitt lokale lag. Alltid. Uansett!

