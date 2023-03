Skal jeg planlegge livet ut ifra når jeg har mensen?

For ett år siden visste jeg ikke engang hva endometriose var. Da jeg leste om det i mediene, kjente jeg meg igjen med én gang, skriver Ingvild Halderaker (illustrasjonsfoto).

Nylig fikk jeg diagnosen endometriose. Samfunnet svikter når jeg som 20-åring bekymrer meg for å bli ufrivillig barnløs.

28.03.2023 19:30

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her

Det siste året har jeg måttet planlegge hele livet mitt ut ifra når jeg har menstruasjonsuke. Menssmertene mine har vært såpass voldsomme at det har begrenset kapasiteten min både på jobb og sosialt.

Flere ganger har jeg måttet få sterke smertestillende for å få bukt med smertene, jeg har hatt uker som sykmeldt, og jeg har opplevd å besvime av smerte.

På time hos gynekolog denne måneden fikk jeg bekreftet det jeg har tenkt en stund: De sterke menssmertene mine skyldes at jeg har endometriose.

For ett år siden visste jeg ikke engang hva endometriose var, hadde aldri hørt om det. Da jeg tilfeldigvis leste om det i mediene i fjor sommer, kjente jeg meg igjen med én gang. Likevel var det sårt å få det bekreftet.

Fakta Hva er endometriose? Endometriose er en tilstand hvor vev som ligner livmorslimhinnen, vokser utenfor livmorhulen. For mange medfører dette smerter, og tilstanden kan hos noen gjøre det vanskelig å bli gravid. Kilde: Helsenorge.no Vis mer

Krevende

Blant kvinner som søker hjelp for ufrivillig barnløshet, har 35–50 prosent endometriose. Jeg har alltid tenk at jeg ønsker å få barn. Og jeg syns det er krevende og urettferdig at jeg allerede i så ung alder må bekymre meg over å bli ufrivillig barnløs.

Det er mange spørsmål jeg ikke kan få svar på, og det gjør vondt. Dette handler om kroppen min, og det påvirker livskvaliteten min.

I september kom Statistisk sentralbyrå med en rapport som viste at kvinners helse er dårligere nå enn for 20 år siden, og tidlig i mars leverte Kvinnehelseutvalget sin utredning «Den store forskjellen». At det i det hele tatt er satt ned et slikt utvalg, er et skritt i riktig retning. Men at vi ikke har tatt halvparten av befolkningens helse mer på alvor tidligere, er urovekkende og truer likestillingen.

Vi trenger tydelige grep og prioriteringer fremover. Det holder ikke med symbolpolitikk, det trengs tiltak.

Flere tiltak

Kvinneutvalget har foreslått at det settes av en kvinnehelsemilliard til arbeid med kvinners helse og kjønns betydning i helsespørsmål. Dette vil være et viktig tiltak som vil kunne utgjøre en stor forskjell. Reell økonomisk innsats er helt avgjørende. Ellers vil det ikke skje en endring.

Det bør også opprettes et nasjonalt kunnskaps-, kompetanse og behandlingssenter for endometriose og søstersykdommen adenomyose. Man må utarbeide faglige retningslinjer for diagnosene for å sikre at alle med behovet for utredning og behandling får det raskt.

Mer undervisning

Én av ti kvinner i Norge har endometriose. Likevel løftes det ikke nok frem i undervisning om pubertet og seksualitet. Det må endres. At jeg først hørte om endometriose i mediene, viser hvor stort problemet er. Etter mange runder med undervisning om både seksualitet og pubertet så burde det blitt nevnt.

Vi må øke kunnskapen og bevisstheten rundt endometriose. Det vil hjelpe unge som sliter med sterke menssmerter uten å forstå hvorfor.

Endometriose er en kvinnesykdom som fortjener å bli tatt på alvor. Kvinner fortjener svar. Man må slutte å nedprioritere halve befolkningen.

