Nei, vi er ikke imot vindkraft

Vindmøller i Ånstadblåheia vindpark på Sortland i Nordland.

Senterungdommen er for både vindkraft og lokaldemokrati.

14.06.2023 10:48

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her

Skal vi klare å omstille økonomien, ha økonomisk vekst i fremtiden og også nå klimamålene, må vi legge om til grønn energi. Dette inkluderer blant annet vindkraft.

I et innlegg publisert i Aftenpostens Si ;D-spalte skaper Unge Høyre-medlem og Civita-rådgiver Oda Oline Omdal et feilaktig bilde av Senterungdommens politikk. Det hevdes at vi er imot all form for vindkraft fordi vi frykter konsekvensene det kan få for naturen og lokalbefolkningens interesser.

Skulle ha kommet før

Senterungdommen er for vindkraft, både på land og til havs. Vår regjering har blant annet satt i gang en storstilt satsing på vindkraft til havs. Dette er viktig for å starte omstillingen som Erna Solbergs ulike regjeringer nølte med å sette i gang.

Vi skulle gjerne sett at satsingen kom før. Å bygge havvind er viktig for å utvikle kompetanse innenfor en næring som Norge kan bli ledende på, og som kan bli viktig for mange kystsamfunn i fremtiden.

Vi er også positive til vindkraft på land. Men det er viktig for oss at vertskommunene skal ha vetorett i disse sakene og ikke overkjøres av sentrale politiske miljøer og interessene fra utenlandsk storkapital.

Fra sak til sak

Noen steder kan vindkraftanleggene være planlagt i viktige rekreasjonsområder eller havne i klinsj med næringsinteresser eller andre typer interesser. Andre steder kan de være varmt velkommen og potensielt bidra til industriutbygging og nye arbeidsplasser.

Senterungdommen mener derfor at utbygging av vindkraft på land må vurderes fra sak til sak, fordi det er de som har skoen på, som vet hvor den trykker.

Det hadde vært lettere å komme i mål med det grønne skiftet om Høyreregjeringen hadde vært mer fremoverlent og turt å satse på kraftutbygging, særlig til havs. Det var de ikke.

Derfor var det viktig at dagens regjering raskt gikk i gang med en storstilt satsing på det som kan bli en viktig næring for landet fremover.