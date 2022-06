Noen land og byer er dyrere å bo i enn andre. Det burde støtten fra Lånekassen reflektere.

Juni Reitan Fjøsne Student, Nederland

Liva Sofia Devold Midtun Student, Amsterdam

10 minutter siden

Bildet er fra Amsterdam og er tatt fra Waterlooplein med utsikt over Amstel-elven.

Vi ville kanskje ikke valgt å studere i Amsterdam om vi visste hvor krevende det var.

Staten oppfordrer nordmenn til å studere og ta en grad i utlandet, likevel er det færre og færre som velger å studere utenlands. Vi tror en viktig grunn er at det ikke er økonomisk gunstig.

Vi tar hver vår bachelorgrad i Amsterdam i Nederland, som er Europas tredje dyreste by når det kommer til leiepriser. Her betaler de fleste studenter mellom 6500 og 10.000 kroner i måneden – bare i husleie.

Til tross for dette får vi kun 11.000 kroner mer i året (inkludert reise- og skolepenger) enn venner som studerer i Norge.

Vi ønsker derfor en bedre løsning hvor lånet reflekterer forskjellene i boligpriser i de ulike studiebyene, spesielt storbyer som Amsterdam.

Justere støtten

Å studere er en fulltidsjobb. Det er forventet at man jobber 40 timer i uken. Vi studenter ønsker å yte akademisk, men som unge vil vi også leve livet, utforske og finne oss selv.

Selvfølgelig går ting rundt om man jobber hele sommeren i tillegg til å jobbe ved siden av studiene. Må man, så må man. Spørsmålet er om dette skal være noe studenter må gå gjennom for å få dekket leie- og matutgifter.

Mange studenters liv er preget av stress og usikkerhet i utgangspunktet, og vi synes ikke penger skal være hovedbekymringen.

Derfor ønsker vi at Lånekassen skal justere pengene på en mer hensiktsmessig måte, slik at basisutgiftene til studenter i ulike land blir dekket. Vi tror at å sikre en stabil økonomi for studenter vil øke interessen for utenlandsstudier.

Ville vurdert annerledes

Det er kjipt å høre at noen studenter har mulighet til å sette deler av lånet sitt på sparekonto når man selv bruker av egne sparepenger eller låner av foresatte for å få ting til å gå rundt, noe heller ikke alle har mulighet til.

Særlig når disse utgiftene egentlig skal dekkes av staten.

På grunn av erfaringene vi har fått i løpet av dette studieåret, hadde vi og flere av vennene våre vurdert Amsterdam annerledes. Det er veldig synd at penger skal påvirke unge menneskers valg av studiested og skape stor usikkerhet i hverdagen.

Istedenfor å velge studiested basert på studie, et ønske om utforske verden og bli kjent med andre mennesker, prioriterer man kanskje heller landet og stedet som er billigst og mest praktisk.

Andre faktorer

Debatten rundt penger og lån er krevende og til tider overveldende. Mange studenter går rundt med en stor klump i magen og er usikre på om de har råd til å betale neste husleie.

Derfor ønsker vi en fordeling av studielånet som tilpasses studentenes behov, både i Norge og i utlandet. Hvorfor tas ikke flere faktorer, som leiepriser på studiestedet, i betraktning når lånet fordeles? Og lånet til studenter burde kanskje økes generelt?

