Hat og islamofobi løser ikke noe som helst. Ikke denne gangen heller.

Simen Bondevik Leder, Unge Sentrum

11 minutter siden

Simen Bondevik var blant dem som la ned blomster ved åstedet i helgen. Øyeblikket ble fanget av Aftenpostens fotograf på stedet.

Kampen for skeives trygghet og rettigheter må tas – men vi må kjempe på riktig måte.

Det var helt forferdelig å sitte natt til lørdag og se nyhetene, samtidig som Facebook-meldingene rant inn.

«Jeg kom meg unna», «jeg er trygg på tross av skytingen», skrev skeive venner. Selv om politiet ikke endelig har konkludert med gjerningsmannens motiv, er det skeive miljøet uansett blitt rammet av masseskytingen som nå etterforskes som et terrorangrepet.

Vi har en altfor lang vei igjen å gå i kampen for LHBTI+-personers grunnleggende trygghet og rettigheter.

Den kampen er vi alle sammen nødt til å ta. Vi som er en del av majoriteten, må stå sammen med våre skeive venner og sørge for at hatet ikke vinner frem.

Hver eneste dag må vi jobbe knallhardt for at ingen skal bli utsatt for vold, hatytringer eller andre former for diskriminering basert på hvem man elsker, eller hvem man er.

Et kaldere samfunn

Men vi må kjempe på riktig måte. Motreaksjonen på et angrep som trolig var rettet mot én minoritet, kan ikke være å spre hat mot andre minoriteter.

Rasisme og islamofobi stopper ikke hat og terror. Det skaper tvert imot et kaldere samfunn med mer fordommer og hat.

Det har vært vondt å se enkelte av reaksjonene som har kommet de siste dagene.

Blant annet er et bilde av en person som skriver om drap på muslimer og iranere i kjølvannet av angrepet, blitt delt på sosiale medier. Flere kommentarfelt har også flommet over av muslimhets og rasisme. Disse holdningene er vi nødt til å bekjempe.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sa det godt: Ingen andre enn gjerningsmannen er ansvarlig for angrepet. Vi kan rett og slett ikke ta én manns grusomme handlinger til inntekt for en hel religion eller gruppe i samfunnet.

Ikke motsetninger

For de som måtte trenge å høre det: Hele det kurdiske miljøet, Islamsk Råd Norge og samtlige muslimer som har uttalt seg offentlig, tar avstand fra angrepet.

I 2011 lot vi ikke én manns handlinger føre til stigmatisering av en hel religion eller befolkningsgruppe. La oss ikke gjøre det denne gangen heller.

Vi er også nødt til å gjøre det vi kan for å unngå at minoriteter settes opp mot hverandre. Å være skeiv og muslim er ikke motsetninger. Alle minoritetskamper kan kjempes samtidig.

Islam er ikke grunnen

Heldigvis har de fleste reaksjonene vært solidariske, fine og gode. De aller fleste av oss forstår at én manns grusomme handlinger på ingen måte er representative for alle muslimer og kurdere. Likevel er vi nødt til å ta til motmæle mot de rasistiske og islamofobiske uttalelsene som kommer.

Islam er ikke grunnen til det grusomme angrepet i Oslo. Hat er grunnen. Vi er nødt til å skille mellom disse to for å lykkes med å bekjempe diskriminering, terror og ekstremisme. Likestillingskampen må være en solidarisk kamp, hvor vi jobber sammen for alle minoriteters grunnleggende trygghet og rettigheter.

Hat, rasisme, islamofobi, fordommer og stigmatisering kommer ikke til å løse noe som helst. Ikke denne gangen heller.

