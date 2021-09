Paradise Hotel har innført «samtykkelov». Det vil ikke fungere i det virkelige liv.

Siri Heimdal Knudsen (17) Leder, Kristiansand Unge Høyre

6 minutter siden

Deltagerne i årets Paradise Hotel må vise tommel opp til kameraet før de har sex, for å vise at den er frivillig.

Vi gir tommelen ned til en lignende lov i Norge.

De nyeste sesongene av Paradise Hotel og Ex on the Beach har innført en slags samtykkelov under innspillingen. Deltagerne må vise tommel opp til kameraet før de har sex, for å vise at den er frivillig.

Mange mener at Norge bør gjøre som realityprogrammene og innføre en samtykkelov som fastslår at sex uten samtykke er voldtekt. Tanken er god, men ute i det virkelige liv vil ikke en slik lov fungere.

Det ser veldig fint ut på papiret, men for påvirkede ungdommer på fest eller for mennesker i voldelige forhold er en slik lov utrolig urettferdig.

Hvem sa hva?

Voldtekt er helt grusomt, og jeg og Unge Høyre kommer til å kjempe hver dag for at færre skal oppleve det. Ja, vi må gjøre noe med dagens lovverk, men venstresidens samtykkelov er ikke løsningen.

I dag er problemet at det blir ord mot ord i voldtektssaker. Vi er nødt til å spisse lovverket, men samtykkeloven løser ikke bevisspørsmålet. For uten skriftlig eller dokumentert samtykke sitter man igjen med akkurat samme problemstilling: Hvem sa hva?

Paradise Hotel har brukt en «tommel opp» til redaksjonen som løsning. Men i det virkelig liv er det ingen vitner som kan bekrefte samtykket.

Skape mer press

Jeg er redd en samtykkelov vil skape enda mer press på ofrene og ta fokuset vekk fra hva som faktisk skjedde. Voldtekt er helt grusomt, og derfor kan vi ikke innføre en samtykkelov som fokuserer mest på hva som blir sagt enn hva som blir gjort.

Vi kan ikke fokusere på om hun eller han som ble voldtatt, sa ja eller ikke. Det må heller ligge på hva som faktisk ble gjort.

Jeg er redd en samtykkelov vil skape enda mer press på ofrene og ta fokuset vekk fra hva som faktisk skjedde.

Samtykkeloven som venstresiden kjemper for, er urettferdig og retter spørsmålene og fokuset mot feil person.

Andre løsninger

Vi må heller styrke kompetansen til politiet, fjerne minstestraffen for seksuelle overgrep og ha en full gjennomgang av dagens bestemmelser for seksuallovbrudd.

Ofrene for seksuelle overgrep fortjener en lov som ikke legger presset på dem, men som sørger for at flere blir dømt, og at færre opplever voldtekt.

